أخبار النصر اليوم | فنربخشه لا يكتفي بتاليسكا ويطلب نجمًا آخر، ورونالدو يتحدي الثلوج!

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 25 ديسمبر 2024.
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"ثنائي الأهلي واسم مفاجأة من النصر" .. 4 لاعبين سعوديين يستعدوا للاحتراف الأوروبي
خطة سعودية لـ"احتراف" أكثر من لاعب في الدوريات الأوروبية..
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من أمرابط إلى تاليسكا وماني .. اتهام مسؤول سعودي وآخر أجنبي بالتورط في أمر "غير احترافي" مع نجوم النصر!
أسرار جديدة من داخل البيت النصراوي..
مانشستر يونايتد يهدد "هدف النصر الشتوي" لتعويض رحيل ماركوس راشفورد
النادي الإنجليزي تواصل مع وكلاء اللاعب
ليس تاليسكا فقط .. فنربخشه يقدم عرضًا للتعاقد مع نجم آخر من النصر
فنربخشه يتسوق في الملاعب السعودية..
"تحدى الثلوج عاريًا واحترم مهنته بهذا القرار!" .. رونالدو يقضي إجازة النصر في موطن سانتا كلوز
كريستيانو رونالدو يستمتع بإجازة الشتاء على طريقته الخاصة..
مهاجم أم جناح بدلًا من تاليسكا في النصر؟ .. إجابة واضحة لكن الخوف من رونالدو يمنع البعض عن قولها!
الجناح البرازيلي أصبح عمليًا خارج النادي السعودي، فمن يخلفه؟