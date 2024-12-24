"ثنائي الأهلي واسم مفاجأة من النصر" .. 4 لاعبين سعوديين يستعدوا للاحتراف الأوروبي

خطة سعودية لـ"احتراف" أكثر من لاعب في الدوريات الأوروبية..

بات النادي الأهلي السعودي، مهددًا بـ"خسارة" اثنين من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، سواء في الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، أو بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

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الأهلي يُعاني من تذبذب كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ حيث خسر لقب السوبر السعودي، قبل أن يودع كأس خادم الحرمين الشريفين، مع احتلال "المركز الخامس" في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، والتأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" مساء اليوم الثلاثاء، وضع المسؤولون عن الرياضة السعودية، فراس البريكان وعبدالكريم دارسي، ثنائي خط هجوم الفريق الأهلاوي؛ على رأس الأسماء المستهدفة للاحتراف الأوروبي.

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وبخلاف ثنائي الأهلي.. كشفت الصحيفة عن وضع قلب دفاع نادي النصر عواد أمان، البالغ من العمر 19 سنة، في القائمة المستهدفة للاحتراف، مع نجم فريق نيوم عبدالملك العييري، الذي يجيد في مركزي الظهير الأيمن والوسط.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الرباعي؛ يأتي كخطوة جديدة لاستكمال تجربة الاحتراف الأوروبي؛ التي بدأت من سعود عبدالحميد وصولًا إلى فيصل الغامدي ومروان الصحفي.

جدير بالذكر أن سعود انتقل من الهلال إلى روما، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة قدرت قيمتها بـ2.5 مليون يورو تقريبًا؛ بينما انضم الغامدي والصحفي إلى بيرشكوت، لمدة موسم رياضي واحد على سبيل الإعارة، من الاتحاد.