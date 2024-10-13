أخبار النصر اليوم | عودة مختار علي للتدريبات، وتكريم نجم الوسط مع منتخب بلاده

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 13 أكتوبر 2024.
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تدريب النصر .. بيولي يستعين بحارسي الشباب وعودة مختار علي
عاد مختار علي للمشاركة في تدريبات النصر الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الحزم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين وحرمته التواجد مع الفريق في المباريات التالية.
الفريق كان قد استأنف تدريباته أمس بعد انتهاء إجازة الـ7 أيام التي منحها المدرب ستيفانو بيولي للاعبين، وقد استعان المدرب الإيطالي بحارس مرمى فريق الشباب، مبارك البوعينين وعبد الله الشمري، للمشاركة في المران نظرًا لغياب حراس مرمى الفريق الأول الثلاثة.
وداع جميل لنجم النصر مع منتخب بلاده
حظي مارسيلو بروزوفيتش بوداعية جميلة لمنتخب بلاده كرواتيا بعد إعلان اعتزاله الدولي في أغسطس الماضي.
نجم وسط النصر كُرم من الاتحاد الكرواتي لكرة القدم بمنحه قميصًا يحمل عدد مبارياته مع كرواتيا، والبالغ 99 مباراة، وذلك قبل مواجهة اسكتلندا في الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية مساء أمس السبت.
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