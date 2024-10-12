الفارق كبير .. دوري ليونيل ميسي يتفوق على "روشن" بقيادة كريستيانو رونالدو!

هناك سبب وراء تفوق دوري ميسي على دوري رونالدو

تفوق الدوري الأمريكي الذي يلعب له النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على دوري روشن السعودي الموجود فيه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو!

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ونشرت شبكة "أوبتا" ترتيب أقوى الدوريات على مستوى العالم، والذي شهد فارق كبير في الترتيب بين الدوريين الأمريكي والسعودي.

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الدوري الأمريكي احتل المركز التاسع على مستوى العالم، بينما جاء دوري روشن السعودي في المركز الـ33 في ترتيب أوبتا.

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ويعتمد أوبتا في ترتيبه على الفارق بين أقوى فريق في الدوري "المتصدر"، وأضعف فريق "المتذيل"، ومن ثم يتم عمل الترتيب.

ويتصدر الهلال ترتيب دوري روشن حاليًا برصيد 18 نقطة، بينما يتذيل الترتيب فريق الفتح بـ3 نقاط فقط، وعلى الجهة الأخرى يعد إنتر ميامي هو أقوى فريق بالدوري الأمريكي برصيد 71 نقطة متصدرًا مجموعة الشرق، وأضعف فريق هو سان خوزيه إيرثكويكس متذيل مجموعة الغرب برصيد 21 نقطة.