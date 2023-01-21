أخبار النصر اليوم | أزمة حراس قبل مواجهة الاتفاق، ومهاجم جديد قد يرحل

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 21 يناير 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 21 يناير 2022.

أزمة حراس مرمى تواجه النصر أمام الاتفاق

يُواصل النصر استعداداته لمواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي يوم غدٍ الأحد، ولم يُحدد حتى الآن حارس مرماه خلال المواجهة بعد أزمة الإصابات التي ضربت الحراس جميعًا.

النصر فقد حارس مرماه الكولومبي بعد تعرضه للإصابة خلال مواجهة الشباب الأخيرة، ولن يعود قبل شهرين، فيما يُعاني وليد عبد الله من إصابة في الركبة وأمين بخاري من إصابة عضلية، وزاد نواف العقيدي الطين بلة خلال المران الأخير بعدما اشتكى من آلام في الظهر.

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المدرب رودي جارسيا اضطر للاستعانة بحارسي فريق الشباب، عبد العزيز العويرضي وحمد العتيبي، للمشاركة في المران، ومن المتوقع أن يُحدد حارس المرمى الأساسي أمام الاتفاق بنهاية مران اليوم السبت.

الصليهم يُعوض جوستافو أمام الاتفاق

يغيب البرازيلي لويز جوستافو عن مواجهة النصر والاتفاق في الدوري السعودي للإيقاف، وقد اختار المدرب جارسيا لاعب الوسط السعودي عبد المجيد الصليهم لتعويضه كما اتضح من المناورة في مران الأمس.

الباطن يطلب ضم مران بالإعارة

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن تواصل إدارة الباطن مع نظيرتها في النصر لطلب التعاقد مع المهاجم محمد مران بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولم يرد النصر حتى الآن على طلب الباطن ويُنتظر حسم الموقف بعد مباراة الغد أمام الاتفاق.

النصر يتراجع عن ضم نافاس

تراجع النصر عن التعاقد مع كيلور نافاس ووجه بوصلته نحو حارس بوكا جونيورز.

النصر يتراجع عن ضم نافاس ويُوجه بوصلته لحارس بوكا جونيورز

النصر يُودع أبو بكر

أعلن النصر رسميًا رحيل مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر.

رسميًا | النصر يُعلن رحيل أبو بكر عن صفوفه

Shahid