النصر يتوصل لاتفاق مع بشكتاش وأبو بكر يطير إلى إسطنبول

انتهت رحلة المهاجم الكاميروني مع الدوري السعودي

Shahid

انتهت رحلة الكاميروني فينسنت أبو بكر مع النصر السعودي، حيث توجه للمطار مساء اليوم واستقل بالفعل الطائرة المتجهة إلى إسطنبول لإنهاء انضمامه إلى وجهته الجديدة.

فابريتسيو رومانو الخبير في سوق الانتقالات أكد توصل النصر لاتفاق كامل مع بشكتاش حول انتقال المهاجم الكاميروني لصفوف النادي التركي خلال يناير الجاري.

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صاحب هدف فوز منتخب بلاده على البرازيل في كأس العالم قطر 2022 من المقرر أن يخضع للفحوصات الطبية في تركيا قبل أن يوقع على عقود انضمامه إلى بشكتاش.

النصر كان بحاجة للتخلص من أحد أجانبه لقيد كريستيانو رونالدو في قائمته المحلية، وقد اختارت الإدارة بقيادة مسلي آل معمر التضحية بصاحب الـ30 عامًا الذي انضم للفريق قادمًا من بشكتاش في صفقة مجانية خلال صيف 2021.

أبو بكر لعب مع النصر 39 مباراة في جميع البطولات سجل خلالها 13 هدفًا وصنع هدفين، وقد استخدم في مركزي الجناح والمهاجم المتقدم.

النصر استعان بجناحه الأيمن أندرسون تاليسكا في مركز المهاجم خلال المباريات الأخيرة وقد قدم أداءً جيدًا للغاية.

Shahid