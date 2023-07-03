أخبار النصر اليوم | أحدث استثمارات رونالدو، والرد على طلب الرائد

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 3 يوليو 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 3 يوليو 2023.

النصر يؤجل حسم مستقبل مختار علي

تلقى مختار علي لاعب وسط النصر عرضًا من الرائد لكن إدارة ناديه رفضت البت في مستقبله قبل استلام التقرير الفني حول وضع الفريق ولاعبيه.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الرائد طلب علي بالإعارة للموسم القادم لكن النصر رفض الرد على طلبه حاليًا.

رفض العروض المقدمة لقاسم وقشيش

أفادت صحيفة الرياضية أن اللجنة الفنية الاستشارية في النصر برئاسة مارسيلو سالازار أوصت الإدارة برفض كافة العروض المقدمة للمدافع ماجد قشيش والظهير الأيسر محمد قاسم انتظارًا لحسم المدرب الجديد لمستقبليهما مع الفريق.

وطلبت اللجنة من الإدارة النصراوية تسجيل اللاعبين ضمن المغادرين إلى معسكر البرتغال الإعدادي تمهيدًا لرؤيتهما من جانب المدرب الجديد على أرض الملعب.

النصر إلى البرتغال

غادرت بعثة النصر إلى البرتغال صباح اليوم لإقامة معسكر إعدادي للموسم المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم المدرب الجديد، المرجح أن يكون لويس كاسترو، للبعثة هناك مباشرة لقيادة التدريبات.

النصر حسم صفقة بروزوفيتش ويعمل على لاعب الوسط الآخر.



نجم مانشستر سيتي يمنح الأولوية للبقاء في أوروبا، ولكن!



نجم النصر يدخل مجالًا جديدًا في الأعمال والاستثمار.

