بين الهلال والنصر .. برناردو سيلفا يرفض فريقًا ويبدأ المفاوضات مع الآخر

أخبار سعيدة للبعض وسلبية للبعض الآخر

البرتغالي برناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي أحد أهم الأسماء المطلوبة في دوري روشن السعودي الموسم القادم، وقد ارتبط تحديدًا بالنصر في بداية الحديث معه ثم دخل الهلال سباق الفوز بخدماته.

ثنائي العاصمة السعودية ليس الوحيد الراغب في الاستفادة من نجم ثلاثية السيتي في الموسم الماضي، بل يسعى ناديه للحفاظ عليه وأبدى باريس سان جيرمان وبرشلونة اهتمامهما بالحصول على خدماته.

الصحفي رودي جاليتي أكد أن الأولوية لدى سيلفا هي البقاء في أوروبا، مشيرًا في نفس الوقت إلى أن اللاعب يود المضي قدمًا في المفاوضات مع السعوديين قبل اتخاذ قراره النهائي، وهو ما يفتح الباب حول قدومه لدوري روشن الموسم القادم.

المثير في تغريدة جاليتي هي إشارته إلى أن اللاعب رفض النصر وأنهى المفاوضات تمامًا معه، رغم أنه النادي الأول الذي تحدث معه من السعودية، فيما منح الضوء الأخضر لممثليه لبدء المفاوضات مع الهلال.

يُشار إلى أن النصر لم يتعاقد رسميًا هذا الصيف مع أي لاعب بعد، فيما وقع الهلال مع الثنائي روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي.