أخبار النصر اليوم | انضمام جيسلان كونان لساحل العاج .. ولويز جوستافو ينتظر

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 16 مارس 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 16 مارس 2023.

ديون بأكثر من ربع مليار .. 3 أندية سعودية في ورطة خارجية!

تبحث أندية الاتحاد والنصر والأهلي خلال الوقت الحالي، عن تسوية الديون الخارجية عليها، وذلك قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية. "اقرأ التفاصيل"

بعد احتجاجه .. "حالة واحدة تجعل لجنة الانضباط والأخلاق تُعاقبه"

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عن غضبه تجاه حكم مباراة فريقه أمام أبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث اعترض بشكل قوي، مما دفع الحكم لإشهار البطاقة الصفراء له. "اقرأ التفاصيل"

3 سيارات لا تكفي .. كريستيانو رونالدو يُحضر سياراته الخاصة من البرتغال!

يبدو أن النجم البرتغالي لا يكفيه استخدام 3 سيارات فارهة فقط في العاصمة السعودية الرياض، منذ انضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. "اقرأ التفاصيل"

"طقطقة" الجمهور السعودي على كريستيانو رونالدو.. أن يعرف خصمك نقطة ضعفك

أي ملعب سيخطه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي حاليًا، ستتوجه الأنظار إليه، كيف لا وهو واحد من نجوم اللعبة، لن نُخطئ إن كتبنا على مر تاريخها؛ فقد شكل مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، لسنوات صراعًا على من الأفضل بينهما ينتقل أينما حلا. "اقرأ التفاصيل"

منتخب ساحل العاج يستدعي جيسلان كونان

أعلن الجهاز الفني للمنتخب العاجي بقيادة المدرب الفرنسي جان لويز، عن القائمة التي سيخوض بها مواجهتي جزر القمر، في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.

وشهدت قائمة ساحل العاج وجود الظهير الأيسر جيسلان كونان لاعب نادي النصر.

لويز جوستافو ينتظر عودة مشاركته مع النصر

خاض لاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو تدريبات لياقية، داخل النادي الصحي، بينما خاض باقي اللاعبين التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة أبها.

وأصبح جوستافو ينتظر قرار الجهاز الفني للمشاركة في المباريات المقبلة، بعد اقتراب جاهزيته.