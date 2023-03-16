3 سيارات لا تكفي .. كريستيانو رونالدو يُحضر سياراته الخاصة من البرتغال!

رونالدو لا يكفيه 3 سيارات فقط في السعودية!

يبدو أن النجم البرتغالي لا يكفيه استخدام 3 سيارات فارهة فقط في العاصمة السعودية الرياض، منذ انضمامه إلى صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن رونالدو يستعين بثلاث سيارات هو وعائلته في الرياض، وهم "مرسيدس مايباخ ورينج روفر وبنتلي"، حيث يعتمد على الأولى بشكل كبير، ويستخدمها في التوجه إلى التدريبات دائمًا.

ويستخدم رونالدو الثلاث سيارات هو وأم أبنائه الأرجنتينية جورجينا رودريجيز وأطفالهما، بالإضافة إلى المترددين عليهما من حين للآخر، مثل والدته ماريا أفيرو.

وأرسل كريستيانو بالفعل طلبًا لإحضار بعض السيارات الخاصة به من البرتغال، وذلك من أجل الاستعانة بهم بجانب الثلاث سيارات الحالية.

ويمتلك النجم البرتغالي أسطولًا ضخمًا من السيارات، نجح في جمعه على مدار مسيرته الكروية، بداية من سبورتنج لشبونة وحتى تجربته الأخيرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.