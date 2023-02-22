أخبار النصر اليوم | انتصار كريستيانو رونالدو .. والعالمي قويًا بدونه

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 22 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 22 فبراير 2023.

فيديو | ليست "فوتوشوب" .. الشيخ كريستيانو رونالدو بالمظهر الذي ينتظره الجميع!

بعدما تم ربط النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بنادي النصر، قام الجميع باستخدام برنامج تعديل الصور الشهير "فوتوشوب" لتصميم بعض الصور الافتراضية له وهو يرتدي الثوب السعودي، ولكن هذه المرة أصبحت تلك الصور حقيقة! "اقرأ التفاصيل"

فيفا ينصر كريستيانو رونالدو .. قائد النصر بريء من واقعة التعاون

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل الدائر في دوري روشن السعودي حول مواجهة النصر والتعاون، ضمن الجولة الـ17، والتي اتهم بها المحللون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، بالتأثير على الحكام، واحتساب هدف غير صحيح لفريقه. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | رغم أنه الأغلى في التاريخ .. نايف هزازي يندم على توقيعه للنصر

رغم مرور 8 سنوات على توقيعه لنادي النصر، إلا أن نايف هزازي خرج بتصريحات أكد خلالها على ندمه بعد التوقيع إلى النادي الأصفر، ليُثير الجدل. "اقرأ التفاصيل"

رونالدو يُعلق على المشاركة في الاحتفال بيوم التأسيس

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على المشاركة في الاحتفال بذكرى يوم التأسيس، رفقة زملائه في صفوف نادي النصر.

ونشر رونالدو عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "يوم تأسيس سعيد للسعودية، كانت تجربة خاصة للمشاركة في الاحتفال مع نادي النصر".

مدرب ضمك: النصر قويًا بوجود رونالدو أو بدونه

يرى الكرواتي كريشمير ريزتش المدير الفني لنادي ضمك، أن النصر يظل فريقًا قويًا، سواء بوجود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أو بدونه.

وقال ريزتش خلال تصريحات لموقع "سبورت 24": "أنا سعيد للغاية بوجود لاعب مثل رونالدو، لأنه جعل العالم يلتفت ويرى حجم المنافسة القوية في الدوري السعودي".

وتابع: "النصر يظل فريقًا قويًا في وجود رونالدو أن بدونه".