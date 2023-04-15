أخبار النصر اليوم | الولاء يحرم العالمي من خليفة رودي جارسيا .. وتحفيز الوحدة

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم السبت 15 أبريل 2023

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ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم السبت 15 أبريل 2023، وما يدور حول الفريق.

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ما بين التضحية بحمد الله وثورة الهلال ومساندة رونالدو .. احتياجات كبار الدوري السعودي الميركاتو المقبل

تجاوزنا مرحلة الشك ووضع علامات الاستفهام والتعجب، أصبح لدى الجميع يقين أكيد أن دوري روشن السعودي مقبل على مرحلة تاريخية في الصيف القادم، حيث ستضم أنديته عددًا من النجوم العالميين الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى. "اقرأ التفاصيل"

خبر سعيد للهلال ومزعج للنصر وكريستيانو رونالدو قبل الديربي

يبدأ الهلال استعداداته لمواجهة النصر في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء الثلاثاء القادم، وذلك عقب خسارته أمام الباطن مساء أمس بهدف رينزو لوبيز. "اقرأ التفاصيل"

اختار وجهته بين الدوري السعودي وميلان .. ويلفريد زاها يحسم مستقبله

يتواصل خروج النجوم العالميين من دائرة المرشحين للعب في دوري روشن السعودي الموسم القادم، إذ بعد ترجيح المصادر استمرار ليونيل ميسي ولوكا مودريتش وكريم بنزيما في أوروبا، أضيف لهم لاعبًا جديدًا هو ويلفريد زاها نجم كريستال بالاس. "اقرأ التفاصيل"

هل يتعاقد النصر مع جورج جيسوس لتعويض رودي جارسيا؟

انتشرت بعض الأخبار خلال الفترة الماضية، حول دخول نادي النصر في مفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق فنربخشه التركي الحالي، لخلافة الفرنسي رودي جارسيا. "اقرأ التفاصيل"

أنطونيو محمد يكشف عن سبب رفضه لعرض نادي النصر

كشف الأرجنتيني أنطونيو محمد، عن سبب رفضه للعرض المقدم من جانب نادي النصر، لخلافة الفرنسي رودي جارسيا.

وقال أنطونيو خلال تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "تلقيت مكالمة من المدير التنفيذي لنادي النصر، وقدم لي عرضًا جيدًا على الصعيد المادي، ولكنني رفضته، لأنني ملتزم بعقد مع فريق بوماس المكسيكي، والأمر يتعلق بالولاء".

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

رسالة تحفيزية بالوحدة قبل مواجهة النصر في كأس الملك

قام المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني لفريق نادي الوحدة، بتوجيه رسالة تحفيزية للاعبيه، وذلك قبل مواجهة النصر في نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت تقارير صحفية على أن سييرا أكد على لاعبيه أن تطبيق تعليماته ستكون وصيلة الفوز على النصر والتأهل إلى النهائي، الذي سيكون بمثابة الحصول على البطولة.

وشدد سييرا على لاعبي الوحدة، بضرورة إسعاد الجماهير لأن الوقت قد حان لهذا الأمر، بالفوز على الوحدة والصعود إلى نهائي كأس الملك.

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