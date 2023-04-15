خبر سعيد للهلال ومزعج للنصر وكريستيانو رونالدو قبل الديربي

الهلال يُواجه النصر في ديربي الرياض مساء الثلاثاء القادم

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يبدأ الهلال استعداداته لمواجهة النصر في مباراة مقدمة من الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي مساء الثلاثاء القادم، وذلك عقب خسارته أمام الباطن مساء أمس بهدف رينزو لوبيز.

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الهلال خرج عمليًا من حسابات المنافسة على لقب الدوري بعد اتساع الفارق مع الاتحاد في الصدارة إلى 10 نقاط مع لعبه مباراة إضافية، لكنه يبقى حريصًا بالطبع على هزيمة النصر في الديربي لمنح جمهوره جرعة من السعادة قبل عيد الفطر.

صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الساعات الأخيرة حملت خبرًا سعيدًا للفريق ومدربه رامون دياز يتعلق بتعافي المدافع علي البليهي وجاهزيته لخوض اللقاء، مشيرة إلى أنه سيبدأ اليوم برنامجه البدني تمهيدًا لانضمامه للتدريبات الجماعية مع زملائه قبل المواجهة المرتقبة.

طبيب الهلال خوان دوكي من المتوقع أن يُقدم تقريرًا مفصلًا حول حالة البليهي الطبية للمدرب الأرجنتيني لحسم تواجده في الديربي، لكن الأقرب هو وجوده في الملعب بجانب الكوري الجنوبي جانج هيون سو مما سيُعيد لدفاع الزعيم شكله الطبيعي بعد المباريات الأخيرة التي غاب فيها اللاعبان أو أحدهما.

عودة البليهي الغائب منذ إصابته في الرابع من إبريل الماضي أمام الفيحاء وتواجده بجانب هيون سو تحمل بالتأكيد أخبارًا مزعجة للنصر وخاصة مهاجميه تاليسكا وكريستيانو رونالدو كونهما سيواجهان دفاعًا أصعب مما كان سيكون عليه الوضع بتواجد خليفة الدوسري ومحمد جحفلي اللذان لعبا مباراة الأمس أمام الباطن.

Shahid