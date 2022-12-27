أخبار النصر اليوم | "النتيجة غير عادلة"، ولا للتضحية ببيتي من أجل رونالدو

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 27 ديسمبر 2022

Shahid

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 27 ديسمبر 2022.

غريب: سعيد للهدف لكن لا للنتيجة

أكد عبد الرحمن غريب جناح النصر سعادته بهدفه في مرمى الهلال يوم أمس، لكنه أبدى في نفس الوقت عدم رضاه عن النتيجة.

إذ قال عقب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 "سعيد بالتسجيل خاصة أن الهدف جاء بعد العودة من الإصابة والتواجد في التدريبات مع زملائي ليومين فقط قبل المباراة".



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أضاف "كنا نستحق الفوز، خاصة بعد الأداء الذي قدمناه في الشوط الثاني".

وأتم "المدرب رودي جارسيا أكد لنا أهمية المباراة وضرورة الفوز، وشدد على أننا لا يجب أن نخسر أبدًا".

الحسن: النصر كان الأفضل حتى في الشوط الأول

أبدى علي الحسن لاعب وسط النصر استياءه من الخروج بنقطة التعادل فقط من مواجهة الهلال في الدوري يوم أمس.

وأضاف "النتيجة غير عادلة، نظرًا للمستوى الذي قدمناه ولأننا نلعب في ملعبنا ووسط جمهورنا".

تابع "النصر لم يكن أفضل في الشوط الثاني فقط، بل حتى الأول كنا الأفضل وصنعنا عدة فرص".

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