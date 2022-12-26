بعد التعادل في الديربي .. انتظروا النصر بطلًا لدوري روشن!

النصر تعادل أمام الهلال 2-2 الليلة، ورغم أنه تعادل بطعم الخسارة كونه كان على مرسول بارك، لكن هناك أمل كبير بعد هذه المباراة..

رغم سوء الحظ الغريب الذي يواجه النصر على ملعبه مرسول بارك، في السنوات الأخيرة إلا أن التاريخ يمنحه أملًا كبيرًا بعد التعادل الليلة أمام الهلال.

العالمي تعادل أمام الزعيم الليلة بثنائية لكل منهما، على مرسول بارك، ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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Shahid

هذا التعادل ربما دفعنا لقول "كرة القدم لا تحب النصر"، لكن إذا كان الملعب لا ينصف العالمي، فالتاريخ ينصفه، ويقول إننا على موعد مع تتويج نصراوي باللقب في نهاية الموسم..

التعادل 2-2 في الذهاب، حضر ست مرات في تاريخ مواجهات الفريقين منذ انطلاق بطولة الدوري، توج خلالها العالمي بطلًا ثلاث مرات أعوام 1981 و1989 و2019، ومثلها توج الزعيم أعوام 1979 و1998 و2010.

لكن بالنظر لسنوات تتويج النصر باللقب (8 مرات)، ففي ست منها حضر التعادل في إحدى مباراتي الذهاب والإياب..

في 1979-80، تعادلا ذهابًا 2-2، وفاز العالمي إيابًا 2-0، وفي الموسم التعادل، فاز الزعيم ذهابًا 3-2، وتعادلا إيابًا 2-2.

وعاد النصر للتتويج باللقب في موسم 1988-89، بعد التعادل ذهابًا 2-2، وفوزه إيابًا 2-1، بينما في موسم 1993-94، انتصر الأزرق ذهابًا 3-0، وتعادل إيابًا 1-1، وفي الموسم التالي، فاز النصر ذهابًا 2-1، وتعادلا إيابًا 1-1.

فيما غابت التعادلات عن موسمي تتويج النصر 2013-14، و2014-15، لتعود من جديد في موسم 2018-19، إذ تعادلا ذهابًا 2-2، وفاز العالمي إيابًا 3-2.