أخبار النصر اليوم | استفزاز أندرسون تاليسكا للجمهور وعناد بين مسلي آل معمر ورغبتهم

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم الثلاثاء الموافق الـ30 من مايو 2023

ترصد النسخة العربية من موقع "جول" أبرز أخبار النصر السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الـ30 من مايو 2023، وما يدور حول الفريق.

"لن نحضر ولو ببلاش" .. جمهور النصر يغضب من طريقة "دعايا" مواجهة الفتح

لم يعد من السهل إرضاء جمهور النصر بعد الموسم الصعب الذي مر به فريقهم، بل أن أبسط الأمور أصبحت استفزازية لهم. (طالع التفاصيل)

الاتحاد يرعب النصر .. "4 صفقات ضخمة وفسخ عقد نجم كبير"

بعد الدوري .. تحركات مثيرة من الاتحاد في الميركاتو الصيفي قد تضيق الخناق على النصر. (طالع التفاصيل)

النصر ينافس الهلال على بوسكيتس بـ"عرض غريب" .. ويفاوض هذا المدرب لعيون رونالدو!

دخل نادي النصر، في منافسة مع غريمه الهلال؛ للتعاقد مع النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2023-2024. (طالع التفاصيل)

دي ماريا يخون ميسي .. ويفتح الباب أمام الهلال والنصر والاتحاد "لمن يدفع أكثر"

لأيام طويلة ونحن نسمع أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، يرغب في مزاملة مواطنه الأسطورة ليونيل ميسي، في نادي الهلال، خلال الموسم الرياضي القادم. (طالع التفاصيل)

عائلة تياجو سيلفا قد تحطم آمال النصر والهلال في التعاقد معه!

ألمح تياجو سيلفا مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى إمكانية استمراره مع البلوز بعد بعيد ميلاده الأربعين رغم الموسم الصعب الذي قضاه في ستامفورد بريدج. (طالع التفاصيل)

"أصبحت طبيبًا أم فاعل خير؟" .. المريسل يرد أخيرًا على الاتحاديين والسخرية متواصلة!

رد الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أخيرًا على مطالبات جمهور الاتحاد له باعتزال الإعلام تنفيذًا لتحديه الذي أكد خلاله البعد عن العمل الإعلامي حال فوز العميد بلقب دوري روشن السعودي تحت قيادة الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي، وهو ما حدث بالفعل مساء السبت الماضي. (طالع التفاصيل)

جورج مينديش يكسر صمته أخيرًا: كريستيانو رونالدو في المكان المناسب له الآن!

كسر جورج مينديش وكيل الأعمال البرتغالي الشهير صمته أخيرًا حول انفصاله عن كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي، بعد شراكة ناجحة استمرت طويلًا بينهما. (طالع التفاصيل)

الجهاز الطبي يحسم موقف كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والفتح

حسم الجهاز الطبي في النصر موقف النجم كريستيانو رونالدو من مواجهة الفتح في آخر جولات دوري روشن السعودي مساء الأربعاء القادم على ملعب الأول بارك بالرياض. (طالع التفاصيل)

خاص | يان مفيلا لا يمانع مزاملة رونالدو ويؤكد: الجميع يهبط بعد رحيلي!

تحدث النجم يان مفيلا حول محاولته استخدام خبراته في مساعدة غيره بما في ذلك نجم آرسنال ويليام ساليبا خلال فترته في صفوف سانت إيتيان، كما تحدث عن خروجه من سندرلاند وعن إنه كان لا يحظى بالتقدير المناسب. (طالع التفاصيل)

التشكيك مستمر .. وزارة الرياضة تنضم للمتهمين بـ"التلاعب" في مباريات دوري روشن السعودي!

تقريبًا لم يفلت إلا قلة قليلة من اتهامات التلاعب بمباريات الموسم الجاري من دوري روشن السعودي، لكن الحلقة الأخيرة من هذه الاتهامات طالت وزارة الرياضة برئاسة عبد العزيز بن تركي الفيصل. (طالع التفاصيل)

كارثة قانونية حولت كريستيانو رونالدو من الهلال إلى النصر .. ومفاجأة في قضية حمد الله

شهد الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، العديد من القضايا الخطيرة التي هزت الشارع السعودي؛ أبرزها أزمة محمد كنو، بالإضافة إلى المنازعات القانونية بين نادي النصر والنجم المغربي عبدالرزاق حمد الله. (طالع التفاصيل)

"لا يعرف معنى احترام الجمهور!" .. أندرسون تاليسكا يستفز النصراويين بعد ضياع لقب الدوري

بينما يحترق جمهور النصر السعودي حزنًا على ضياع لقب دوري روشن، يظهر البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ محترف الفريق، مستفزًا إياهم بتصرف غريب. (طالع التفاصيل)

"تحول إلى كابوس للنصر ورونالدو" .. الاتحاد في طريقه لتدمير ميركاتو مسلي آل معمر

"سنكون كالكابوس المزعج الذي يطارد أحلامك"، هكذا أصبح نادي الاتحاد، بالنسبة لمنافسه وغريمه التاريخي النصر، في العام الحالي. (طالع التفاصيل)

مسلي آل معمر يعلن الحرب على رغبة جماهير النصر بقرار مفاجئ

يبدو أن مسلي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، قرر رفع راية التحدي وإعلان الحرب على رغبة الجماهير، التي تطالب برحيله عن منصبه. (طالع التفاصيل)