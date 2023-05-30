"لن نحضر ولو ببلاش" .. جمهور النصر يغضب من طريقة "دعايا" مواجهة الفتح

النصر يختتم موسمه باستضافة الفتح، لكن إدارة مرسول بارك استفزت الجماهير بطريقة الدعايا للمباراة

لم يعد من السهل إرضاء جمهور النصر بعد الموسم الصعب الذي مر به فريقهم، بل أن أبسط الأمور أصبح استفزازية لهم.

العالمي خسر كافة البطولات التي نافس عليها الموسم الجاري، سواء كأس خادم الحرمين الشريفين أو كأس السوبر السعودي، وأخيرًا دوري روشن السعودي، الذي احتل به الوصافة.

وتتبقى مباراة واحدة للنصر في دوري روشن أمام الفتح، تقام غدًا الأربعاء، ضمن الجولة الـ30، وجزء ليس بقليل قرر مقاطعة هذه المباراة.

إدارة ملعب مرسول بارك حددت 10 ريالات سعرًا لتذكرة الفئات العامة، وهو سعر مناسب للغاية للجميع، لكن الغضب نشب من الجملة الترويجية للقاء، إذ كتب حساب الملعب عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كلنا النصر، للحضور وتحية الفريق في آخر لقاء في الموسم".

غالبية التعليقات أسفل التغريدة كانت غاضبة، إذ كتب أحدهم: "والله ما أحضر لو ببلاش، الفريق ما يستحق تحية"، وعلق آخر: "والله لو تلعبون بحوش بيتنا طلعت من البيت بكبره"، فيما كتب ثالث: "لو أنها حبتين بريال ما حضرت، يكفي خذلان وكسرة قلوب وحرقة"، وزاد رابع: "نعطيهم تحية على وش؟ على تفريط البطولات؟".

جدير بالذكر أن النصر خسر لقب الدوري مع الجولة الـ29 والأخيرة، إذ كان انتصار غريمه الاتحاد أمام الفيحاء كافيًا، إذ اتسع الفارق بينهما لخمس نقاط.