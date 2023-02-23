أخبار النصر اليوم | اجتماع مهم مع بيتي مارتينيز .. وتحذير بالهبوط!

نُقدم لكم أبرز أخبار النصر اليوم 23 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق النصر السعودي اليوم 23 فبراير 2023.

خاص | ليس النصر فقط .. الهلال يستأنف على قرار عقوبة أندرسون تاليسكا!

تحركت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، بعد إعلان لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن العقوبة الموقعة على البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، بسبب الإساءة للزعيم. "اقرأ التفاصيل"

لم يفلت أندرسون تاليسكا .. لجنة الانضباط تُعلن العقوبة بعد الإساءة للهلال

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن قرارها بشأن النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا صانع ألعاب فريق نادي النصر، بعد شكوى الهلال ضده. "اقرأ التفاصيل"

فيديو | تشبهًا بالنساء أم لسبب آخر؟ سوف يصدمك السر وراء وضع كريستيانو رونالدو لطلاء الأظافر في أصابعه

يواصل النجم كريستيانو رونالدو جذب الأنظار بتصرفاته وتقاليعه، وليس فقط بأهدافه داخل أرضية الميدان، وآخر تلك التصرفات كانت تخص أظافره. "شاهد التفاصيل"

تصل إلى الهبوط .. تحذير قانوني إلى النصر من استبدال بيتي مارتينيز

كشف أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، عن الشروط التي يجب على النصر إكمالها، في حالة وجود رغبة في التعاقد مع لاعب بدلًا من الأرجنتيني المصاب بيتي مارتينيز. "اقرأ التفاصيل"

النصر يجتمع مع بيتي مارتينيز

أكدت صحيفة "الرياضية" على أن إدارة نادي النصر ستجتمع مع النجم الأرجنتيني بيتي مارتينيز لاعب الفريق المصاب، من أجل التحدث معه بشأن العملية الجراحية التي سيُجريها بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرً

وأضافت الصحيفة أن إدارة النصر ستقوم بمنح مارتينيز حرية اختيار حرية اختيار الطبيب الذي سيُجري له العملية الجراحية.