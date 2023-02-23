تصل إلى التهبيط .. تحذير قانوني إلى النصر من استبدال بيتي مارتينيز

هل يخاطر النصر ويستبدل مارتينيز بعد تعرضه للإصابة؟

كشف أيمن الرفاعي رئيس لجنة الانضباط والأخلاق السابق، عن الشروط التي يجب على النصر إكمالها، في حالة وجود رغبة في التعاقد مع لاعب بدلًا من الأرجنتيني المصاب بيتي مارتينيز.

وأعلن النصر مؤخرًا عن إصابة بيتي مارتينيز بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، وبالتالي لن يتمكن من استكمال منافسات الموسم الحالي.

وقال الرفاعي خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" على قناة العربية: "3 شروط يجب على النصر أن يتبعها لتسجيل لاعبًا بدلًا من مارتينيز، أولها إسقاط اللاعب بشكل نظامي، وأن تكون مخالصته بالتراضي".

وأضاف: "يجب أن تكون مخالصة بيتي بالتراضي وأن يرفق تقريرًا طبيًا توافق عليه لجنة الاحتراف بحسب تقديرها وفقًا للمستندات، ولا يخل الإسقاط بنزاهة وعدالة المنافسة، وأن يكون اللاعب البديل حرًا بطريقة طبيعية، بمعنى أنه لم يفسخ عقده".

واختتم الرفاعي حديثه قائلًا: "يحق للمنافسين بالدوري الاعتراض على الاستبدال، وإذا وجدت مستندات تثبت وجود تلاعب سيتم رفع الشكوى إلى لجنة الاحتراف أو الانضباط، ويتم معاقبة المخالف بالمنع من التسجيل أو التهبيط أو خصم نقاط".