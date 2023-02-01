أخبار الدوري السعودي اليوم: 7 أندية تخفق في نيل شهادة الكفاءة المالية .. وأساطير ريال مدريد في الصورة!

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

ورغم نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023، إلا أن الأخبار تتواصل حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو المقبل، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023:

أعلنت لجنة الكفاءة المالية بوزارة الرياضة السعودية عن أسماء الأندية التي لم تتمكن من الحصول على شهادة الكفاءة المالية خلال النصف الثاني من موسم 2022-23، وبالتالي لن تتمكن من تسجيل صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

ويعد نادي الاتحاد هو أبرز هذه الأندية، والذي كان ممنوعًا من دخول فترة الانتقالات الشتوية تنفيذًا لعقوبة المنع من التسجيل لفترة واحدة بسبب قضية عبد الرزاق حمد الله.

وإلى جانب الاتحاد، ضمت القائمة أندية الرائد، والوحدة، والفيحاء، والتعاون، والطائي، والاتفاق.

تلقى الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لنادي النصر خبرًا سارًا بعدما استعاد خدمات جيسلان كونان الظهير الأيسر للفريق قبل مواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل في الجولة 15 من دوري روشن.

موقع "كووورة" السعودي أكد أن مدرب النصر تلقى تقريرًا من المعد البدني يفيد بإمكانية مشاركة الظهير الإيفواري أساسيًا أمام الفتح بعد اكتمال لياقته البدنية.

يواجه نادي الوحدة أزمة دفاعية حقيقية قبل مواجهة الفيحاء في الجولة 15 من دوري روشن، بعد تأكد غياب أربعة لاعبين في الخط الخلفي دفعة واحدة.

الوحدة أعلن عن حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن غياب الثنائي المغربي منير المحمدي وفيصل فجر، بالإضافة إلى عبد الله الحافظ، وعلاء حجي، بالإضافة إلى غياب الكوستاريكي أوسكار دوارتي لحصوله على بطاقة حمراء.

شن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري هجومًا عنيفًا على طارق حامد لاعب وسط نادي الاتحاد، بعد تصريحاته عن الأسباب التي دفعته إلى عدم تجديد عقده مع "الفارس الأبيض" والرحيل إلى الدوري السعودي.

مرتضى منصور، وفي تصريحات لقناة ناديه قال: "طارق حامد كاذب، وعقد جلسة مع أمير مرتضى المشرف على الفريق في حضور وكيله، وتم عرض مبلغ 20 مليون جنيه من أجل تجديد عقده".

وأضاف: "طارق رفض العرض، وطلب زيادة المبلغ إلى 25 مليون جنيه، ووافقت على الزيادة دون أي مشكلة".

واختتم: "اللاعب طلب مهلة للتفكير، رغم زيادة المقابل المادي كما طلب، ولكنه كان يرغب في الرحيل".

كشف الإعلامي الرياضي محمد البكيري، عن تلقيه تهديدًا من أحد أعضاء الشرف بنادي النصر خلال الساعات الماضية، مبديًا استغرابه من تصرف هذا العضو.

ويعد البكيري من أشهر الإعلاميين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، حيث يحظى بمتابعة كبيرة من جانب الجماهير.

ونشر البكيري عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يتهم فيها عضو شرف نصراوي شهير، بتهديده خلال اتصال تلقاه منه. (طالع التفاصيل)

يبدو أن طموحات التطوير الرياضي في المملكة العربية السعودية لم تقف عند حدود كريستيانو رونالدو وصفقة انضمامه إلى صفوف النصر السعودي، الأمر يفوق ذلك بكثير.

صحيفة "الموندو" الإسبانية أفادت بأن مسؤولين سعوديين تواصلوا مع ممثلي النجوم سيرخيو راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش من أجل تسويق عرض رائع لوصولهم إلى الدوري السعودي. (طالع التفاصيل)