الصفقات النارية تكتمل.. عرض سعودي خيالي لزملاء رونالدو الثلاثة!

التطوير في المملكة لا يقف عند أي حدود

يبدو أن طموحات التطوير الرياضي في المملكة العربية السعودية لم تقف عند حدود كريستيانو رونالدو وصفقة انضمامه إلى صفوف النصر السعودي، الأمر يفوق ذلك بكثير.

صحيفة "الموندو" الإسبانية أفادت بأن مسؤولين سعوديين تواصلوا مع ممثلي النجوم سيرخيو راموس وكريم بنزيما ولوكا مودريتش من أجل تسويق عرض رائع لوصولهم إلى الدوري السعودي.

التقرير الصادر عن الصحيفة أشار إلى إغراء النجوم الثلاثة براتب سنوي قدره 30 مليون يورو صافية من الضرائب ولمدة موسمين "60 مليون يورو قيمة العقد الكامل" مقابل ترويج ملف المملكة العربية السعودية ومصر واليونان لاستضافة كأس العالم 2030.

وسيكون أمام النجوم الثلاثة فرصة لاختيار ناديهم الذي يرغبون في اللعب به، كل على حدة، مما يتيح لهم حرية أكبر في الخيارات، ولكن من أهم الشروط أن ينهوا مسيرتهم في السعودية كي يتفرغوا لترويج ملف كأس العالم.