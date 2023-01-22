أخبار الدوري السعودي اليوم: هجوم لضم نجوم باريس سان جيرمان .. ورونالدو إلى الهلال!

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 22 يناير 2023 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد



ومع اقتراب نهاية سوق الانتقالات الشتوية 2023، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 22 يناير 2023 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 22 يناير 2023:

كشف أحمد الجابري؛ مراسل قناة "SBC" الرياضية، كواليس رحلة فهد بن نافل؛ رئيس نادي الهلال السعودي، وأنمار الحائلي؛ رئيس نادي اتحاد جدة، إلى العاصمة الفرنسية، بهدف التفاوض على ضم أكثر من لاعب من باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري. (اقرأ التفاصيل)

وفقًا لبرنامج "ملعب SBC" فإن هناك خمسة قنوات عالمية تقدمت بطلب الحصول على حقوق بث إذاعة مباريات العالمي، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان الأمر سيتوقف عند مباريات رفاق رونالدو أم ستنقل مباريات دوري روشن كاملة لمختلف الفرق. (طالع التفاصيل)

قررت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، تأجيل ملف تجديد ناصر الدوسري الظهير الأيسر للفريق، وذلك على الرغم من تألقه مع الفريق خلال الوقت الحالي. (اقرأ التفاصيل)

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أعلن نادي الاتفاق غياب نجمه التونسي نعيم سليتي، لاعب وسط الفريق، لمدة تتراوح بين ثمانية إلى عشرة أسابيع، بعد خضوعه لعملية جراحية.

الاتفاق أوضح عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب التونسي في المراكز الصحية في فرنسا وألمانيا والإمارات، أظهرت أن إصابته عبارة عن صدع في وتر العضلة الضامة، الأمر الذي استوجب تدخلًا جراحيًا بسيطًا في أحد المراكز الصحية في الإمارات، كاشفًا عن أن العملية تكللت بالنجاح.

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة نادي الخليج تتجه لفسخ عقد البرازيلي موراتو، الذي لم يقدم الإضافة المرجوة من التعاقد معه.

الصحيفة أكدت أيضًا أن إدارة "الدانة" قررت الإبقاء على الجابوني أندريه يوكو، عقب تألقه مع الفريق في آخر مباراتين.

اقترح الإعلامي الرياضي محمد العميري على مسؤولي الكرة السعودية، رفع الإيقاف عن الهلال، من أجل أن يستعير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من النصر، خلال فترة كأس العالم للأندية المغرب 2022.

Shahid