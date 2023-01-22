ركضت خلف رونالدو .. 5 قنوات عالمية تطلب حقوق بث مباريات النصر

انطلاق رونالدو الرسمية في دوري روشن السعودي ستكون الليلة، حيث مواجهة الاتفاق

Shahid

يبدو أن دوري روشن السعودي سيُنقل نقلة مختلفة من ناحية البث التليفزيوني خلال الفترة المقبلة، إذ أن تأثير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، سيظهر سريعًا في هذا الجانب تحديدًا.

من المنتظر أن يخوض الدون أول مباراة رسمية له مع فريقه الجديد النصر، اليوم الأحد، أمام الاتفاق، ضمن الجولة الـ14 من دوري روشن، على ملعب مرسول بارك.

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ووفقًا لبرنامج "ملعب SBC" فإن هناك خمسة قنوات عالمية تقدمت بطلب الحصول على حقوق بث إذاعة مباريات العالمي، لكن لم يتحدد بعد ما إذا كان الأمر سيتوقف عند مباريات رفاق رونالدو أم ستنقل مباريات دوري روشن كاملة لمختلف الفرق.

وأوضح الإعلامي خالد الشنيف؛ مقدم البرنامج، أن القنوات الخمس هي RMC SPORT و LEQUIPE الفرنسيتين، SPORT TV البرتغالية، SPORT PLUS التركية، SPORT TV ITALIA الإيطالية.

يذكر أن رونالدو بدأ مسيرته في السعودية بخوض كأس موسم الرياض، إذ قاد نجوم الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، ورغم إحرازه لهدفين إلا أن فريقه خسر بخماسية مقابل أربعة أهداف.

Shahid