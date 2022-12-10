أخبار الدوري السعودي اليوم: نيمار يثير الجدل.. وخطة العالمي يكشفها آل معمر

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي وآخر أخبار الأندية السعودية في الموسم الجاري 2022-2023 وتطورات دوري روشن

الكرة السعودية لا تكف عن الإثارة أبدًا حتى في أكثر لحظات كأس العالم إثارة، الكل ينتظر العودة القوية لدوري روشن السعودي التي تمهدها العديد من الأحداث المثيرة.

تصريح من هنا، تقرير قوي من هناك، أخبار انتقالات، هذه هي المتعة التي تواكب متعة الميدان في الكرة السعودية.

وفي التقرير التالي من موقع "جول" نستعرض لكم آخر أخبار الدوري السعودي اليوم 10 ديسمبر 2022.

أخبار الدوري السعودي اليوم 10 ديسمبر 2022 "10-12-2022"

شهدت حلقة مساء أمس من برنامج الحصاد الرياضي جدلًا وخلافًا حادًا بين الصحفيين خالد أبو غانم ومنار شاهين حول المقارنة بين سلمان الفرج وعبد المجيد الصليهم.

البرنامج تناول مستقبل الصليهم مع النصر خاصة في ظل الحديث عن تراجع مستواه وإمكانية عدم تجديد عقده ورحيله في يناير القادم إلى الاتحاد أو العودة لفريقه السابق الشباب.

شاهين في مداخلة هاتفية رفض تمامًا المقارنة بين الصليهم وقائد الهلال تعليقًا منه على مطالب الجمهور باستبدال الفرج بلاعب النصر في المنتخب، بقوله "المقارنة بين احترافية الفرج والصليهم مضحكة! الفارق كبير بين أداء اللاعبين داخل الملعب".

تابع "قد يكون الصليهم أفضل مهاريًا وكموهبة من الفرج، لكن تعامله داخل وخارج الملعب يختلف تمامًا عن نجم الهلال، وقد رأينا كيف أبدى جمهور النصر استياءه من مستواه أمام ألميريا".

أتم "الصليهم لو اهتم بموهبته أكثر سيكون مفيدًا للمنتخب السعودي، هو بحاجة لتطوير وتحسين، قد يكون فقد حساسية اللعب بسبب الابتعاد عن الملعب، انتقاله للاتحاد بمستواه الحالي لن يُقدم أي إضافة، لكن حال عمل نونو سانتو على حالته البدنية والفنية وعالج السليبات سيكون صفقة مهمة".

ذكرت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لم يغادر دولة قطر رفقة بعثة منتخب البرازيل الذي ودع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي.

وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة أمام منتخب كرواتيا ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2، عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

نشر مدافع النصر ألفارو جونزاليس مقطع فيديو قصير عبر خاصة "ستوري" على إنستجرام أظهر خلاله رد فعل غريب تجاه الأمطار التي هطلت في السعودية يوم أمس.

المدافع الإسباني بدأ رحلته في دوري روشن السعودي هذا الموسم ويبدو أنه لم يتوقع أبدًا أن يرى الأمطار في تلك المنطقة ذات الأجواء الحارة.

جونزاليس أبدى سعادته البالغة برؤية الأمطار وسماع صوت الرعد في السعودية، وفي نفس الوقت لم يُخف دهشته الكبيرة من ذلك، إذ قال بدهشة كبيرة "أمطار في السعودية!".

أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أن صفوف الفريق مكتملة تمامًا، مشيرًا إلى أن تغيير خلال سوق الانتقالات الشتوي لن يكون إلا بطلب من المدرب رودي جارسيا.

الفريق السعودي مرتبط باللاعب الحر الأهم في العالم حاليًا، كريستيانو رونالدو، لكن آل معمر بدا هادئًا وهو يتحدث لبرنامج "كورة" عن انتقالات يناير.

إذ قال "لم نقرر أي شيء حتى الآن. صفوفنا مكتملة ولن يحدث أي تغيير إلا برأي المدرب، وحتى الآن لم يصلنا أي شيء من جانبه".

ولم يُبد رئيس النصر دهشته من تألق مهاجم الفريق فينسنت أبو بكر خلال كأس العالم قطر 2022، وأضاف "أبو بكر متألق دومًا وما قدمه في المونديال أمر لا يُستغرب منه بل يليق به وباسمه وتاريخه".