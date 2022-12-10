نيمار باقٍ في قطر .. هل الاتحاد السبب؟

ذكرت تقارير صحفية، صباح اليوم السبت أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لم يغادر دولة قطر رفقة بعثة منتخب البرازيل الذي ودع منافسات بطولة كأس العالم 2022 من الدور ربع النهائي.
وتعرض منتخب البرازيل لهزيمة أمام منتخب كرواتيا ضمن مواجهات الدور ربع النهائي بنتيجة 4-2، عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.
ووفقًا لشبكة "جلوبو" البرازيلية، فإن نيمار لم يغادر قطر مع بعثة المنتخب، وقرر البقاء في الدوحة.
ولم تكشف الشبكة عن سبب استمرار نيمار في الدوحة، وعدم سفره مع زملائه، وموعد مغادرته أيضًا غير معلوم.
وتأثر نيمار بشدة بعد خروج البرازيل من كأس العالم، وظل يبكي لفترة طويلة في أرض الملعب عقب انتهاء المباراة.
وكانت انتشرت أخبار سابقة عن وجود مفاوضات لانتقال نيمار إلى فريق اتحاد جدة السعودي، ومن الممكن استمراره في قطر قد يكون بسبب هذه المفاوضات أو الاتفاق مع فريق عربي أخر.
يذكر أن المنتخب البرازيلي كان من أقوي المرشحين للتتويج بلقب هذه النسخة من المونديال.
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