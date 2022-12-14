أخبار الدوري السعودي اليوم: تأجيل قمة الاتحاد والشباب .. وصور تلمح لإتمام صفقة رونالدو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022:

كشفت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، رسميًا اليوم الأربعاء، عن الموعد الجديد لمواجهة الاتحاد والشباب المؤجلة.

المباراة كان من المقرر أن تقام غدًا الخميس، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، لكن تم تأجيلها لغياب مهاجم العميد عبد الرزاق حمد الله، الذي يشارك مع منتخب بلاده في كأس العالم قطر 2022. (اقرأ التفاصيل)

في وقت تم الإعلان به عن تسديد إدارة نادي الاتحاد السعودي لبعض الرواتب المتأخرة للاعبين، والاقتراب من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، فإن العميد خسر ثلاث قضايا أمام المحكمة الدولية "كاس"، تمثل تحديًا ماليًا كبيرًا لمجلس أنمار الحائلي.

العميد من الأساس ممنوع من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل قرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، الخاص بالقضية الشهيرة بـ"قضية التسجيلات"، لكنه صُدم بقرارات جديدة من كاس. "اقرأ التفاصيل"

قررت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم اعتماد تطبيق دقائق اللعب الفعلية، على غرار ما تم العمل به في منافسات بطولة كأس العالم 2022.

وأوضحت اللجنة، حسب الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات المونديال، جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية، مشيرة إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط، وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سيعلن الوقت بدل الضائع.

أكدت صحيفة "الرياضية" أن اليوناني جورجوس دونيس، مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، قرر أن يمنح الثنائي المغربي مراد باتنا ومروان سعدان راحة عن تدريبات الفريق الخميس، لذهابهما إلى الدوحة لمؤازرة منتخب بلادهما أمام فرنسا في نصف كأس العالم 2022.

جاء ذلك بعد تأجيل مباراة فريق الفتح أمام نظيره الوحدة ضمن الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي والتي كان مقررا لها، الخميس 26 يناير المقبل.

فور انتهاء مواجهة الأرجنتين وكرواتيا بالأمس، بدأت حملة هجوم من قبل الجماهير على سعود عبد الحميد؛ ظهير أيمن الهلال والمنتخب السعودي، على إثر رد فعله حول المباراة.

التانجو نجحوا في التأهل أمس الثلاثاء، لنهائي كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز أمام كرواتيا بثلاثية نظيفة.

وعقب المباراة، قام سعود بنشر صورة تحمل نتيجة مواجهة المنتخب السعودي أمام الأرجنتين، والتي فاز بها الأخضر بثنائية مقابل هدف وحيد، في الجولة الأولى من دور المجموعات، مرفقًا تغريدته برمز يشير للقوة. (طالع التفاصيل)

يبدو أن نادي النصر يتجهز للكشف عن صفقة التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وفقًا لما شهده مران الفريق اليوم الأربعاء، وتحديدًا فيما يخص اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ماشاريبوف، الذي يرتدي قميص رقم 7 في العالمي، ظهر الليلة، مرتديًا قميص رقم 77، في تلميح لاستغنائه عن الرقم 7 لكريستيانو، وهو ما صرح به بالفعل في الصحافة قبل أيام. (طالع التفاصيل)