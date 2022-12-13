من داخل النصر .. صور تلمح لإتمام صفقة رونالدو

الدون نفى لكن يبدو أن النصر يتجهز للصفقة بالفعل

يبدو أنها لن تكون مجرد أنباء تتردد قبل الميركاتو الشتوي المقبل، وأن النصر السعودي سينجح في مهمة التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أنباء قوية تتردد في مختلف الصحف الأجنبية، وتحديدًا "ماركا" الإسبانية، التي تشير إلى اقتراب التعاقد بالفعل لمدة موسمين، مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وإن كان الدون قد نفى للصحافة خلال كأس العالم قطر 2022، صحة هذه الأنباء.

لكن يبدو أن النصر يتجهز لهذه الصفقة، وفقًا لما شهده مران الفريق اليوم الأربعاء، وتحديدًا فيما يخص اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

ماشاريبوف، الذي يرتدي قميص رقم 7 في العالمي، ظهر الليلة، مرتديًا قميص رقم 77، في تلميح لاستغنائه عن الرقم 7 لكريستيانو، وهو ما صرح به بالفعل في الصحافة قبل أيام.

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حاليًا الدون يحصل على راحة بعد صدمة وداعه لمونديال قطر من دور ربع النهائي، على يد المنتخب المغربي، كونها قد تكون النسخة الأخيرة له من كأس العالم قبل الاعتزال الدولي.

وأمامه أسبوعين فقط قبل بدء الميركاتو الشتوي، كي يحدد وجهته الجديدة، بعدما فسخ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقده.