أخبار الدوري السعودي اليوم: الهلال يكشف مصير ميشايل .. وعودة نجوم الشباب

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد



قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

Shahid

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022:

كشف الإعلامي الرياضي حمد الصويلحي، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، عن حقيقة ما تردد بشأن اقتراب رحيل ميشايل عن الهلال في يناير المقبل.

وكتب الصويلحي عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة جاء فيها: "حسب مصدر هلالي، ميشايل مستمر مع الهلال ولا صحة لوجود أي مفاوضات مع أندية برازيلية أو غيرها لانتقاله". (اقرأ التفاصيل)

يبدو أن أيام الأرجنتيني جونزالو مارتينيز "بيتي" داخل نادي النصر أصبحت معدودة، في ظل استبعاده من حسابات المدرب الفرنسي رودي جارسيا؛ المدير الفني للفريق الأصفر.

وابتعد بيتي مارتينيز عن قائمة فريق نادي النصر خلال الفترة الماضية بسبب الإصابات، ولكنه عاد مجددًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، ولكن جارسيا يستبعده من المباريات.

وأشار الصحفي "رودي جاليتي" إلى أن نادي النصر قرر استبعاد بيتي مارتينيز من حساباته تمامًا خلال الفترة الحالية، ولذلك يبحث اللاعب عن الرحيل. "اقرأ التفاصيل"

أثار الإعلامي الرياضي عبد العزيز الهشبول الجدل، بعدما أكد على أن هناك حارس مرمى أجنبي سيرحل عن نادٍ جماهيري كبير خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكتب الهشبول على حسابه عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "حارس مرمى في نادٍ جماهيري، الحارس أجنبي سيغادر في الفترة الشتوية".

عودة دوري روشن السعودي.. تابعه على شاهد

ورد المتابعون عليه مؤكدين على أنه يقصد البرازيلي مارسيلو جروهي حارس الاتحاد، في ظل عدم حصوله على مستحقاته بالإضافة إلى أنه يمتلك عروضًا أخرى.

أكدت صحيفة "سبورت" السعودية، على أن النادي الأهلي المصري رفض فكرة رحيل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، بعد طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي السعودي التعاقد معه.

ويريد موسيماني تعويض رحيل الجامايكي لويس جرابان، الذي انقطع عن الفريق، وطالب بفسخ عقده بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية.

تداولت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو، يظهر فيه ثنائي نادي النصر أندرسون تاليسكا وجوستافو لويز وهما يرتديان الزي السعودي، أثناء متابعتهما لنهائي المونديال. (طالع التفاصيل)

شارك الأرجنتيني إيفر بانيجا، ونواف العابد، ثنائي نادي الشباب في التدريبات الجماعية للفريق يوم الأحد، والتي امتدت نحو 120 دقيقة.

الإسباني فيسنتي مورينو مدرب الشباب حصل على دعم هام بعودة العابد وبانيجا قبل مواجهة الاتحاد في دور الستة عشر من منافسات كأس خادم الحرمين يوم الخميس المقبل.

Shahid