أخبار الدوري السعودي اليوم: النصر يريد فيرمينو .. وأفشة على رادار الباطن

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 قبل سوق الانتقالات الشتوية 2022، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها موسى ماريجا وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا نجم الشباب، وأحمد حجازي مدافع الاتحاد، وأندرسون تاليسكا في النصر.

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قبل بداية سوق الانتقالات الشتوية 2022، تتناثر الأخبار حول تحركات الأندية السعودية في الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث أن هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري روشن السعودي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022 في سوق الانتقالات الشتوية 2022.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022:

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت عن رغبة نادي النصر في الحصول على خدمات البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي.

التقرير أشار إلى أن النصر قدم عرضًا خرافيًا إلى فيرمينو، في محاولة لإغرائه بالانضمام إلى صفوف "العالمي".

عقد فيرمينو مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الحالي، إلا أن "الريدز" يرغب في تمديد عقد المهاجم البرازيلي.

هاجم الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، المدرب الأرجنتيني رامون دياز؛ المدير الفني لفريق نادي الهلال، بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد نيوكاسل الإنجليزي. "اقرأ التفاصيل"

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن مفاضلة المدير الفني للاتحاد نونو سانتو بين لاعبين لاختيار أحدهما للعب كمهاجم أساسي خلال مواجهة الشباب في دوري روشن السعودي يوم الخميس القادم.

الاتحاد يغيب عنه مهاجمه عبد الرزاق حمدالله لتواجده مع المغرب في كأس العالم قطر 2022، حيث سيخوض مباراة نصف النهائي أمام فرنسا يوم الأربعاء القادم، وسيعوضه سانتو بواحد من رومارينيو ومحمد الصيعري.

تداولت جماهير نادي النصر مقطع فيديو لرئيس النادي مسلي آل معمر، يرد فيه وللمرة الأولى على الأنباء المتداولة بشأن اقتراب البرتغالي كريستيانو رونالدو من "العالمي".

وجاء في مقطع الفيديو المتداول على "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وجود طفل يسأل آل معمر على هامش المباراة الودية التي جمعت بين النصر وألميريا الإسباني، عن حقيقة انضمام رونالدو إلى النصر.

ورد آل معمر، قائلا: "ماذا تتوقع أنت؟ فيجيب الطفل: لا أعرف، فيرد رئيس النصر قائلا: "إن شاء الله"، طالبا من الطفل النصراوي الدعاء بعد الصلاة، بأن تتم صفقة اللاعب البرتغالي خلال الفترة المقبلة.

فجر وكيل اللاعبين السعودي غرم العمري مفاجأة من العيار الثقيل حول رفض ثنائي المنتخب المغربي الانتقال للدوري السعودي، موضحًا أن المهمة ستصير أصعب بعد تألقهم في كأس العالم قطر 2022.

وأكد الوكيل السعودي غرم العمري أن ثنائي دفاع المغرب رومان سايس وبدر بانون رفضا عروضًا من الأهلي السعودي في السنوات الماضية، مفضلين بشكتاش التركي والأهلي المصري على الترتيب. (طالع التفاصيل)

موقع "كووورة" السعودي كشف عن تلقي محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي المصري لعرض من نادي الباطن السعودي للحصول على خدماته على سبيل الإعارة.

التقرير أكد أن الساعات الماضية شهدت تواصلًا من جانب إدارة الباطن عبر أحد الوكلاء من أجل التفاوض مع إدارة الأهلي للحصول على موافقتها لضم أفشة حتى نهاية الموسم.

ولم يتحدد بعد المقابل المادي لانتقال أفشة إلى الباطن، ومن المتوقع أن تتم المفاوضات بين الناديين خلال الأيام القليلة القادمة.