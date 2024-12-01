أخبار الأهلي اليوم | يايسله يتحدى الإدارة علنًا ورسالة عاطفية من موسيماني وقلق من موقف الجماهير تجاه لقاء الاستقلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر 2024.

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بعد مزاعم خلافه مع لي كونجرتون ورون جورلي .. ماتياس يايسله يحرج إدارة الأهلي من جديد: سأواصل الضغط!

بعدما كانت مجرد تقارير صحفية تتحدث عن خلاف بين الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، والثنائي لي كونجرتون؛ المدير الرياضي للنادي، ورون جولي؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الربحية، في كل مؤتمر صحفي تتأكد صحة تلك التقارير. (طالع التفاصيل)

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استبدلوا شعار الهلال بفريق آخر .. قناة أجنبية تقع في خطأ فادح بلقاء الديربي أمام الشباب!

وقعت أحد القنوات الفضائية في خطأ فادح، خلال نقلها مباراة ديربي الشباب ضد الهلال، وذلك باستخدام "شعار" آخر غير شعار الزعيم! (طالع التفاصيل)

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رسالة عاطفية من موسيماني قبل مواجهة الأهلي

يستعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني؛ المدير الفني للاستقلال الإيراني، لمواجهة فريقه السابق الأهلي السعودي في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

الجنوب إفريقي كان قد قاد الراقي خلال موسم هبوطه لدوري يلو للدرجة الأولى (2022-23)، وحصد معه اللقب حتى أعاده من جديد لدوري روشن ثم رحل.

وبشأن مواجهته للأهلي غدًا الإثنين، قال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي: "لدّي ذكريات جيدة مع الأهلي وأحمل مشاعر جميلة لجماهيره وسعيد بالعودة لجدة، المباراة ستكون مليئة بالعواطف بحكم أننا بشر، لكن نحن محترفون والحياة بها محطات كثيرة ويجب أن نكون محترفين".

وأضاف: "سنواجه فريقًا قويًا، والآن أصبح أقوى بوجود نجوم كبار في صفوفه، أعلم أن المباراة ستكون صعبة علينا، لكننا سنكون سعداء إذا نجحنا في تحقيق الفوز، ومع ذلك، يجب أن نكون صادقين وواقعيين بأن التغلب على الأهلي ليس أمرًا سهلًا".

واختتم: "الاستقلال يؤمن بقدرته على الفوز، نحن لم نأتِ هنا لمجرد الزيارة، بل جئنا لنقدم أفضل ما لدينا من أجل جماهيرنا، مع احترامنا للدولة التي نحن فيها. لذلك سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق نتيجة إيجابية".

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سعد بالعبيد يتحدث عن تطور أدائه تحت قيادة يايسله

رافق سعد بالعبيد؛ لاعب الأهلي، مدربه ماتياس يايسله في المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة الاستقلال المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية.

وقال بالعبيد عن اللقاء المنتظر والذي يعد تحصيل حاصل للراقي الذي حسم بالفعل تأهله لدور الـ16: "مباراة الغد لن تكون سهلة ولكن بإذن الله سنحصد الثلاث نقاط ونسعدهم بها، نحن نسعى دائمًا لإسعاد جماهيرنا، وإشاداتهم دليل على أننا نقدم أداءً أفضل، لذا نعدهم بمواصلة العمل لتحقيق النتائج الإيجابية".

وأضاف: "الحمد لله، تطوري الدفاعي بفضل الله أولاً، ثم بدعم المدرب وزملائي. الفريق ككل أصبح أكثر تطورًا وصلابة دفاعيًا".

لاعب الاستقلال: أتمنى صناعة التاريخ أمام الأهلي

استمرارًا مع المؤتمرات الصحفية للمواجهة المرتقبة بين الأهلي والاستقلال، فرغم اعتراف أراش برهاني؛ لاعب الفريق الإيراني، بصعوبة المواجهة، لكنه يؤمن بقدرات فريقه.

برهاني قال: "الأهلي فريق كبير جدًا، وقد واجهناه مرتين سابقًا واعتدنا على الأجواء، سنحاول تجنب الأخطاء، لأن هذا الموسم مختلف بالنسبة لنا ولهم".

وأكمل: "نأمل أن نصنع التاريخ ونحقق الانتصار".

قلق بشأن موقف الجماهير من لقاء الاستقلال

أعرب الصحفي الأهلاوي الشهير وليد سعيد عن قلقه من معدل بيع تذاكر مواجهة الاستقلال الإيراني، التي ستقام في الغد بمدينة جدة، موضحًا أن المبيعات ضعيفة.

وحفز سعيد الجماهير على الحضور كونها آخر مباراة في جدة قبل التوقف لمدة شهر تقريبًا، لارتباط المنتخب السعودي بخوض بطولة كأس الخليج، وكذلك لتحفيز اللاعبين على الحفاظ على صدارة جدول ترتيب مجموعة الغرب.

الراقي هو الفريق الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في الجولات الخمس الماضية (15 نقطة)، متفوقًا على وصيفه الهلال السعودي بنقطتين، لكن كلاهما حسم التأهل لدور الـ16.