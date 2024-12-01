بعد مزاعم خلافه مع لي كونجرتون ورون جورلي .. ماتياس يايسله يحرج إدارة الأهلي من جديد: سأواصل الضغط!

الألماني يواصل رفع راية التحدي..

بعدما كانت مجرد تقارير صحفية تتحدث عن خلاف بين الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي السعودي، والثنائي لي كونجرتون؛ المدير الرياضي للنادي، ورون جولي؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الربحية، في كل مؤتمر صحفي تتأكد صحة تلك التقارير.

بعض الصحفيين الأهلاويين، تحدثوا خلال الفترة الماضية عن "مساومة" مسؤولي الراقي للمدرب الألماني لتقديم استقالته وإلا لن يتم دعمه بصفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

واليوم الأحد، عقد يايسله مؤتمرًا صحفيًا، استعدادًا لمواجهة الاستقلال الإيراني، المقرر لها غدًا الإثنين، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة النخبة الآسيوية، وخلاله تم سؤاله عن احتياجات الفريق في الشتوية، ليفاجئهم برده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المدير الفني الألماني قال: "ليس من الضروري تكرار مسألة احتياجات الفريق في كل مؤتمر، الجميع يعرف احتياجات الفريق للفترة القادمة".

وواصل ملمحًا لتعنت الإدارة معه: "الجميع يدرك تطلعات الجماهير، وكل ما علينا فعله هو مواصلة العمل والضغط لتحقيق احتياجات الفريق في الشتوية".

وانتقل يايسله للحديث عن المواجهة القارية التي تعد تحصيل حاصل بعد حسم الراقي بالفعل تأهله لدور الـ16: "في المواجهات الأخيرة نقدم أداءً جيدًا سواءً في الدوري السعودي أو في البطولة القارية، وينقصنا أن ننهي المواجهات مبكرًا حتى نرتاح ويرتاح الجمهور، لكن من الجيد أن لدينا تنظيم دفاعي جيد".

ماتياس تابع: "فارق النتائج من قبل بين الدوري المحلي وآسيا؟ لم يتغير شيء على مستوى العمل والتحضير، ولكن في بداية الموسم كانت هناك ظروف صعبة واستطعنا بالتكاتف مع الجماهير أن نتجاوزها، حتى وصلنا لمرحلة أفضل الآن من ناحية الاستقرار، وفنيًا لدينا تنظيم دفاعي رائع ساعدنا على تقديم النتائج الإيجابية".

واختتم: "رسالتي للاعبين (استمروا .. استمروا .. استمروا)، في اجتماعي معهم عقدنا العزم على تحقيق الانتصار في المواجهتين المقبلتين قبل التوقف القادم".

يذكر أن الراقي يحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، أما آسيويًا فبيتصدر ترتيب مجموعة الغرب برصيد 15 نقطة (العلامة الكاملة) من خمس مباريات.