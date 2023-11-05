أخبار الأهلي اليوم | الراقي يعرض منافس الاتحاد لموقف محرج وبشرى قبل لقاء الرياض

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الأحد الموافق الخامس من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد، الموافق الخامس من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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يظن أنه سيواجه الأهلي؟ .. تصريح غريب من مدرب القوة الجوية قبل لقاء الاتحاد

يبدو أن أيوب أوديشو؛ المدير الفني للقوة الجوية العراقي، يتابع خلال الأيام الماضية الأهلي السعودي وليس منافسه في دوري أبطال آسيا؛ الاتحاد السعودي، إذ خرج بتصريح غريب قبل لقاء الفريقين. (طالع التفاصيل)

حكم مواجهة الرياض

أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم حكم مواجهة الأهلي والرياض، المقرر إقامتها الليلة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي.

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المباراة من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

ومن المقرر أن يديرها الحكم البرازيلي رامون أباتي، ويعاونه مواطنيه رافائيل ألفيس وفابريتسيو فيلارينيو، أما طاقم الفيديو فيضم البرازيلي رودريجو سا والسعودي محمد وزي، ومحمد الغامدي حكما رابعًا.

هدايا عضو شرف للجماهير

قرر بند بن فهد؛ عضو شرف نادي الأهلي، تقديم هدايا لجماهير النادي خاصة بمواجهة الليلة أمام الرياض.

ابن فهد أعلن توزيع 50 تذكر للجماهير مجانًا، بالتعاون مع الحساب الجماهيري "شبكة الأهلي".

بشرى قبل لقاء الرياض

بينما كان جمهور الأهلي يتساءل عن بديل لاعب الوسط المتألق فرانك كيسييه، في ظل ادعاء البعض غيابه عن المباراة، لعدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، أتت البشرى.

الصحفيون الأهلاويون أكدوا وجود كيسييه في قائمة المباراة، دون توضيح ما إذا كان أساسيًا أم لا، لكن حتى جلوسه على مقاعد البدلاء يعد ورقة رابحة.

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