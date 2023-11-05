يظن أنه سيواجه الأهلي؟ .. تصريح غريب من مدرب القوة الجوية قبل لقاء الاتحاد

هل كان يدرس الأهلي طوال الأيام الماضية عن طريق الخطأ؟

يبدو أن أيوب أوديشو؛ المدير الفني للقوة الجوية العراقي، يتابع خلال الأيام الماضية الأهلي السعودي وليس منافسه في دوري أبطال آسيا؛ الاتحاد السعودي، إذ خرج بتصريح غريب قبل لقاء الفريقين.

العميد يحل ضيفًا على الفريق العراقي غدًا الثلاثاء، على ملعب فرانسو حريري، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وتحدث أوديشو، اليوم الأحد، خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، بغرابة عن وداع الاتحاد لكأس خادم الحرمين الشريفين، وهو ما لم يحدث!

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بحسب ما نقل الصحفي العراقي حمزة ضياء على لسان المدرب، فقد قال خلال المؤتمر: "سنعمل على العامل النفسي للاتحاد، سنستغل خسارته في كأس الملك، سنحاول التقليل من خطوة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، فهو لاعب كبير، لكن في الوقت نفسه الاتحاد ليس بنزيما فقط، إنما يضم عدد من اللاعبين الجيدين الآخرين".

حديث أوديشو لا يمت للواقع بصلة، فقد تأهل العميد قبل أيام قليلة لدور ربع نهائي كأس الملك بالفوز أمام الفيحاء بثلاثية نظيفة.

أما الوحيد الذي ودع البطولة من بين كبار السعودية فهو الأهلي، الذي تلقى هزيمة مفاجئة أمام أبها بثنائية مقابل هدف وحيد في دور الـ16.

لكن ربما أراد مدرب القوة الجوية من حديثه الإشارة إلى سلسلة اللا انتصارات للاتحاد في دوري روشن السعودي، فلم ينتصر على مدار الخمس مباريات الأخيرة، فقد تعادل في ثلاث مباريات وخسر مباراتين.

يشار إلى أن النمور يتصدر جدول ترتيب مجموعتهم الآسيوية برصيد تسع نقاط، فيما يحل القوة الجوية ثانيًا بأربع نقاط، يليه سباهان أصفهان العراقي بنفس الرصيد مع فارق الأهداف، وأخيرًا يأتي أولماليك الأوزبكي دون أي نقاط.