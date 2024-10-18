أخبار الأهلي اليوم | نجوم الراقي يحسمون مصير يايسله .. وانتفاضة ضد أخطاء مباراة الهلال

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2024م، وما يدور حول الفريق.
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ليس الأهلي .. الكشف عن الفريق السعودي الأقرب للتعاقد مع فينيسيوس جونيور
كشف فيلكس دياز رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، عن الفريق السعودي الأقرب للتعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بعد تفاوض الأهلي معه.
هل يستمر ماتياس يايسله مع الأهلي؟ نجوم الراقي يقولون كلمتهم
حسم نجوم النادي الأهلي مصير المدرب الألماني ماتياس يايسله مع الفريق، بعد أن فكرت الإدارة برئاسة خالد العيسى في إقالته، بعد النتائج غير المقنعة خلال الفترة الأخيرة.
"للحفاظ على نزاهة الدوري!" .. الأهلي ينتفض باحتجاج ضد أحداث الكلاسيكو أمام الهلال والنصر
انتفض مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، بعد ما اعتبره "أخطاء تحكيمية مؤثرة"، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.
المباريات التالية
موعد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة
تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الخليج في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...
ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟