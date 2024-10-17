"للحفاظ على نزاهة الدوري!" .. الأهلي ينتفض باحتجاج ضد أحداث الكلاسيكو أمام الهلال والنصر

الأهلي يُعاني مع بداية الموسم الحالي..

انتفض مجلس إدارة شركة النادي الأهلي السعودي، بعد ما اعتبره "أخطاء تحكيمية مؤثرة"، في مباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الأهلي يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الموسم الرياضي الحالي، برصيد 7 نقاط من 6 مباريات؛ بتحقيقه انتصارين مقابل تعادل و3 هزائم.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي وليد سعيد، مساء اليوم الخميس، قدمت الإدارة الأهلاوية "خطاب احتجاج" إلى لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم.

سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن إدارة الأهلي عبّرت عن استيائها من "الأخطاء التحكيمية" التي شهدتها مباريات الفريق الأخيرة؛ بما يشمل مواجهة القادسية والكلاسيكو ضد النصر والهلال.

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وقال النادي في خطابه: "عدم العودة لتقنية الفيديو (فار) في بعض اللقطات الحاسمة، أثرت بشكل مباشر على نتائج المباريات"، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في تلك الحالات؛ لضمان تحقيق العدالة والشفافية في قرارات التحكيم.

وأوضح وليد سعيد أن احتجاج النادي الأهلي؛ يأتي في إطار جهود مجلس الإدارة، للدفاع عن حقوق هذا الكيان الكبير، وحفاظًا على نزاهة المنافسات الرياضية.

جدير بالذكر أن الأهلي خسر أمام القادسية (0-1) وضد الهلال (1-2)، في الجولتين الخامسة والسادسة على التوالي، من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، كما تعادل (1-1) مع النصر، في الأسبوع الثالث.