أخبار الأهلي اليوم | نجم الراقي يقترب من الرحيل في صفقة ضخمة ومفاجأة خالد العيسى للجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الـ28 من مايو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق الـ28 من مايو 2024م، وما يدور حول الفريق.

"لم نُكسر" .. رسالة قوية من مدير الكرة بالأهلي عقب ختام الموسم

وجه كامل الموسى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة قوية عقب ختام موسم الفريق، وقد أكد خلالها أن الفريق ورغم أنه لم يُحقق مبتغاه إلا أنه قال للجميع أنه لم يُكسر. (طالع التفاصيل)

صفقة ضخمة .. نجم الأهلي على أبواب القادسية بـ183 مليون ريال

اقترب أحد نجوم عملاق جدة الأهلي، من الانتقال إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية السعودي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025. (طالع التفاصيل)

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خالد العيسى يفاجئ جماهير الأهلي .. وماتياس ياسله يكشف عن حاجته لهذه الصفقات!

أعرب الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، عن "رضاه التام" لموسم الفريق الأول لكرة القدم، في 2023-2024. (طالع التفاصيل)

يايسله يقود الأهلي لإنجاز تاريخي .. وهدف وحيد يمنح الهلال تفوقًا على النصر في الدوري الذهبي

الهلال والأهلي يكتبان التاريخ في الدوري. (طالع التفاصيل)

"أخضر يا لون الشجر" .. مدير رابطة الأهلي يكشف حقيقة سرقة الألحان ويرد بقوة على "مكبرات" الهلال!

كشف بدر تركستاني، مدير إدارة رابطة المشجعين بالنادي الأهلي، عن حقيقة اتهامهم بسرقة الألحان، فيما يتعلق بأهزوجة "أخضر يا لون الشجر"، حيث تشابه اللحن مع أغنية "لأكتب على أوراق الشجر" للفنان الراحل فريد الأطرش. (طالع التفاصيل)