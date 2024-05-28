"لم نُكسر" .. رسالة قوية من مدير الكرة بالأهلي عقب ختام الموسم

الأهلي أنهى موسمه ثالثًا في دوري روشن السعودي

وجه كامل الموسى مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رسالة قوية عقب ختام موسم الفريق، وقد أكد خلالها أن الفريق ورغم أنه لم يُحقق مبتغاه إلا أنه قال للجميع أنه لم يُكسر.

الأهلي عاد لدوري روشن بعد موسم واحد قضاه في دوري يلو عقب هبوطه بنهاية موسم 2021-2022، وقد نجح في التفوق على حامل اللقب، الاتحاد، والتقدم عليه في جدول الترتيب، حيث جاء ثالثًا عقب الهلال والنصر.

الموسى أكد عبر منصة إكس أنه شهد قبل عام دمار الأهلي، مشيرًا إلى أن غير المحب والمحايد لم يتوقعوا أبدًا عودة النادي بتلك السرعة، وقد شكر الجماهير وأثنى على دورهم في دعم الفريق طوال الموسم، وقد ختم حديثه بالتأكيد للجميع أن الأهلي لم يُكسر وهو ما ثبت هذا الموسم.

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إذ كتب عبر حسابه الشخصي "اليوم وصلنا لنهاية الموسم .. لا شك أن الأهلاوي لا ترضيه الا المنصات وهذا حقُ مشروع لعظماء مثلكم ..قبل عام من الآن شَهِدتُ شخصياً على دمار في هذا الكيان العظيم الذي اعتدت أن أرى الأفراح في جنباته".

أضاف في تغريدة ملحقة "غير المحب والمحايد لم يتوقعوا إطلاقاً أن هذه القلعة سيتم ترميم حطامها وستعود لمكانتها بهذه السرعة ،حاربنا بكل ما نملك للحفاظ على هذا الإرث العظيم ، وكنتم أنتم الوقود والماء والهواء لذلك .. نعم لم نصل هذا الموسم لمبتغانا آسفين .. لكن على الأقل قلنا للجميع أننا لم نُكسر".