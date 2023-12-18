أخبار الأهلي اليوم | ميندي يكشف سر تحسن الدفاع، وفيرمينو للاتفاق؟

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 18 ديسمبر 2023

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يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 18 ديسمبر 2023

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ميندي يكشف سر تحسن الأهلي دفاعيًا

كشف إدوارد ميندي حارس مرمى الأهلي سر تحسن الأداء الدفاعي للفريق مؤخرًا، وذلك خلال حديثه للمركز الإعلامي لناديه.

اللاعب السنغالي أكد أن زيادة التجانس والانسجام بين اللاعبين ساعد على تحسن الأداء الدفاعي وساعده شخصيًا في الحفاظ على نظافة مرماه في أكثر من مباراة مؤخرًا.

وأشاد ميندي بجمهور الأهلي ودعمه المتواصل للفريق ودوره الكبير في تحسن الأداء والنتائج، وقد وجه لهم رسالة في نهاية الحوار شكرهم خلالها ووعدهم ببذل قصارى جهده ليُشعرهم بالسعادة والفخر.



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