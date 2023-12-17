هل ينتشل فيرمينو من الأهلي؟ .. ستيفن جيرارد يكشف موقف الاتفاق

البرازيلي يعاني في الأهلي، والإنجليزي في حاجة ماسة لصفقات شتوية في الاتفاق، فهل تتم الصفقة؟

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البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ مهاجم الأهلي السعودي، أكثر اللاعبين الأجانب الذين يأتون على رأس القائمة عندما يتم الحديث عن الميركاتو الشتوي المقبل، في ظل مسيرته المتواضعة مع الراقي، لذلك كان من الطبيعي سؤال الإنجليزي ستيفن جيرارد؛ المدير الفني للاتفاق، عن إمكانية التعاقد معه.

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البرازيلي كان قد انضم للراقي خلال الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من ليفربول الإنجليزي، ليشارك معه في 17 مباراة – حتى الآن – سجل خلالها ثلاثة أهداف؛ جميعها في أول ظهور له ثم صام عن التهديف بعدها، وصنع ثلاثة آخرين.

وبشأنه قال جيرارد خلال مؤتمره الصحفي أمس السبت: "أعرف بوبي جيدًا، كنت من أشد المعجبين به، لقد تابعته لسنوات، وحاليًا هو لاعب في الأهلي، لذلك من الصعب جدًا عليّ الحديث عن موقفه، لكنني أحببته، وأصبحت من معجبيه منذ اليوم الأول، ورغم ذلك لن أجلس وأتحدث عنه وهو ينتمي لنادٍ آخر، ما يمكنني تأكيده أنني جائع ويائس وأرغب في إبرام التعاقدات في أسرع وقت ممكن".

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وأضاف: "فريقنا لم تكتمل صفوفه في الموسم الجاري إلا في عدد قليل من المباريات، بسبب الإصابات، ونتائجنا غير مرضية، لذلك نحتاج لصفقات شتوية مؤثرة، سأتحدث مع الإدارة عن احتياجات الفريق خلال الفترة المقبلة".

يشار إلى أن الاتفاق يعاني من فترة تراجع كبيرة، إذ يحتل حاليًا المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 24 نقطة، حصدها من الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلها، بينما خسر خمسة لقاءات أخرى.

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