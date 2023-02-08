أخبار الأهلي اليوم | موعد ظهور أمارال .. والتهديد بخصم نقاط

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 8 فبراير 2023

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 8 فبراير 2023.

ثلاثة نقاط مهددة .. خطوة صادمة من الخلود بعد فوز الأهلي

سعادة جمهور الأهلي بخطف فريقها ثلاث نقاط صعبة أمام الخلود، أصبحت مهددة، في ظل خطوة مفاجئة، سيتخذها الخصم خلال الساعات المقبلة. "اقرأ التفاصيل"

الشارقة يتعاقد مع مهاجم الأهلي السابق

أعلن نادي الشارقة الإماراتي، عن التعاقد مع مهاجم الأهلي وطرابزون سبور التركي، مهاجم الرأس الأخضر دجانيني تفاريس على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي.

وكان تفاريس قد لعب في صفوف النادي الأهلي خلال الفترة من 2020 حتى 2022، قبل فسخ تعاقده من طرف واحد بسبب مستحقاته.

الكشف عن موعد ظهور أمارال الأول مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية، عن موعد ظهور المهاجم البرازيلي ماركوس أمارال لأول مرة مع النادي الأهلي، بعد انضمامه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

ويشارك أمارال لأول مرة مع الأهلي في مباراة العروبة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بعد غيابه الفترة الماضية بسبب عدم الجاهزية البدنية.