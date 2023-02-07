ثلاثة نقاط مهددة .. خطوة صادمة من الخلود بعد فوز الأهلي

الراقي هزم الخلود بثنائية مقابل هدف وحيد ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو

سعادة جمهور الأهلي بخطف فريقها ثلاث نقاط صعبة أمام الخلود، أصبحت مهددة، في ظل خطوة مفاجئة، سيتخذها الخصم خلال الساعات المقبلة.

الراقي حقق الفوز اليوم الثلاثاء، أمام الخلود بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد الحزم، ضمن الجولة الـ20 من دوري يلو السعودي للدرجة الأولى.

ووفقًا للإعلامي الرياضي خضير البراق فإن إدارة الخلود أخطرت مراقب المباراة أنها ستتقدم باحتجاج أمام لجنة الانضباط والأخلاق، بداعي عدم قانونية مشاركة عبد الباسط هندي؛ لاعب الراقي.

وأوضح البراق أن الخلود يدعي أن هندي حصل على أربع بطاقات صفراء خلال المباريات الأخيرة، كان من المفترض أن تمنعه من المشاركة في مواجهة الليلة، إذ كانت البطاقة الأخيرة خلال مواجهة الأخدود، ضمن الجولة الـ19، وسبقها ثلاث بطاقات أمام جدة والرياض، ولقاء الدور الأول أمام الأخدود.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 40 نقطة، فيما يحل الخلود في المركز التاسع برصيد 25 نقطة.