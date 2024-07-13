أخبار الأهلي اليوم | موعد إعلان فنربخشة عن ضم ماكسيمين .. وأستون فيلا يخطف صفقة كبرى!

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت الموافق 13 من يوليو 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم السبت الموافق الثالث عشر من يوليو 2024م، وما يدور حول الفريق.

موعد إعلان فنربخشة عن صفقة آلان ماكسيمين

كشف الإعلامي التركي أردا بيربين عن موعد إعلان نادي فنربخشة عن التعاقد رسميًا مع الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين من صفوف الأهلي.

وأوضح بيربين أن فنربخشة سيعلن عن صفقة آلان ماكسيمين خلال الأسبوع المُقبل، علمًا بأن الناديين توصلا لاتفاق على حسم الصفقة على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد.

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بعدما أصبح حديث الساعة في بلاده، وبلغت أزمته إلى الرئيس التركي، خلال مشواره في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، والذي انتهى بالإيقاف والحرمان من آخر مباريات الأتراك في اليورو، أصبح الدولي ميريح ديميرال، مدافع فريق الكرة بالنادي الأهلي، مطلوبًا من أجل العودة إلى الملاعب الأوروبية.

قرر بيورن بيزيمر، وكيل أعمال السنغالي ساديو ماني، جناح فريق الكرة بنادي النصر، حسم الجدل، حول فكرة رحيل اللاعب عن ناديه، بعدما بات اللاعب محل شائعات حول وجهته القادمة في موسم الميركاتو الصيفي.

تلقت إدارة النادي الأهلي السعودي، ردًا من أمادو أونانا، لاعب إيفرتون الإنجليزي، على العرض الذي تقدمت به لضم لاعب الوسط البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صفقة باتت شبه مؤكدة، بعد توصل ناديي الأهلي وفنربخشة التركي، لاتفاق نهائي حول انتقال الجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، إلى كتيبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، في الميركاتو الصيفي الجاري.

أصبح الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي، هدفًا كبيرًا لأندية دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي، بعدما قدم موسمًا مذهلًا مع الفريق في الموسم الماضي.

نجح نادي نيوم السعودي، الصاعد حديثًا إلى دوري يلو "الدرجة الأولى"، في خطف صفقة محلية مهمة، من عملاقي الرياض وجدة الهلال والأهلي.