رغم اقتراب الشباب .. تدخل مفاجئ يهدد بتحويل مسار صفقة أوباميانج في دوري روشن!

بعد اقتراب الشباب من حسم صفقة نجم مارسيليا..

أصبح الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم مارسيليا الفرنسي، هدفًا كبيرًا لأندية دوري روشن السعودي، في الميركاتو الصيفي، بعدما قدم موسمًا مذهلًا مع الفريق في الموسم الماضي.

وخاض أوباميانج العديد من التجارب الاحترافية، في عدد من الأندية الأوروبية، أبرز ميلان الإيطالي وآرسنال الإنجليزي، وبرشلونة الإسباني، ثم لعب في تشيلسي قبل انتقاله إلى مارسيليا في يوليو 2023، بعقد لمدة 3 مواسم، حتى صيف 2026.

وذكرت صحيفة "فوت ميركاتو"، أن الشباب داخل سباق أوباميانج، ولكن القادسية بات يضغط من أجل التعاقد مع بيير أوباميانج، بحثًا عن هداف للموسم المُقبل، وذلك بعد تعقد المفاوضات مع المغربي يوسف النصيري، مهاجم إشبيلية، الذي يستعد للانتقال إلى صفوف فنربخشة التركي.

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وقدم أوباميانج موسمًا استثنائيًا مع مارسيليا في الموسم الماضي، حيث شارك في 51 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها 30 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة، ليصبح بقاء اللاعب بمثابة أولوية لدى المدير الفني الجديد للفريق، الإيطالي روبيرتو دي زيربي.

وبات القادسية ثالث فريق سعودي يرتبط اسمه بالتحرك لضم أوباميانج هذا الصيف، بعد الأهلي، ثم الشباب الذي أفادت تقارير بأنه توصل لاتفاق مع الهداف الجابوني على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد، أملًا في حسم الصفقة، قبل دخول القادسية في السباق.

وكان القادسية، المملوك لشركة أرامكو السعودية، قد حسم العديد من الصفقات العالمية، خلال الموسم الصيفي، بالتعاقد مع قائد ريال مدريد، ناتشو فيرنانديز، ولاعب الوسط الأوروجوياني ناهيتان نانديز، والحارس البلجيكي كوين كاستيلز، والمهاجم المكسيكي خوليان كوينونيز، فضلًا عن الثنائي حسين القحطاني ومحمد قاسم من الشباب والنصر.