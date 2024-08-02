أخبار الأهلي اليوم | أجنبي مفاجئ بـ"قميص الفريق" .. وتحذير فراس البريكان بسبب الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024م

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة الموافق الثاني من أغسطس 2024م، وما يدور حول الفريق.

"اللاعب قد يتعرض للانتكاسة بسبب الهلال" .. ضربة قوية في الأهلي قبل السوبر

بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا للغاية من "خسارة" أحد نجومه، أمام عملاق الرياض الهلال، ضمن منافسات كأس السوبر السعودي (طالع التفاصيل).

بديل آلان سانت ماكسيمين؟ .. أجنبي مفاجئ يظهر بقميص الأهلي ويقلق الجماهير بعد أزمة الصفقات

تواجه إدارة النادي الأهلي السعودي، "صعوبة" كبيرة للغاية في ضم صفقات عالمية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي الحالي (طالع التفاصيل).

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صراع "سعودي أوروبي" للتعاقد مع نجم الأهلي المتألق

اشتعل صراع "سعودي أوروبي" كبير، على صفقة هجومية مهمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025 (طلع التفاصيل).

خلال وقت محدد .. طلب جديد من اتحاد الكرة السعودي للأندية بشأن توثيق البطولات!

حدد اتحاد الكرة السعودي وقتًا للأندية، من أجل توثيق بطولاتهم في كرة القدم بشكل رسمي من خلال الاتحاد، وذلك في خطوة جديدة في هذا الملف الذي يشغل الأندية وجماهيرها (طالع التفاصيل).

بعد مواجهة أودينيزي .. جورج جيسوس يتخذ قرارًا جديدًا بشأن لاعبي الهلال!

يختتم نادي الهلال معسكره المقام حاليًا في النمسا، بمواجهة أودينيزي الإيطالي المقرر لها مساء غدٍ السبت، حيث اتخذ المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للزعيم قرارًا بشأن لاعبيه بعد تلك المواجهة (طالع التفاصيل).