صراع "سعودي أوروبي" للتعاقد مع نجم الأهلي المتألق

لاعب يقدم مستويات مبهرة..

اشتعل صراع "سعودي أوروبي" كبير، على صفقة هجومية مهمة، خلال الميركاتو الصيفي الحالي؛ استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

أندية العالم المختلفة تستعد حاليًا، لانطلاق الموسم الرياضي الجديد؛ بعد صيف ساخن للغاية، شهد بطولتي كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا، بالإضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

ووفقًا لموقع "TIPSBLADET" الدنماركي، بدأت أندية سعودية وأوروبية "التحرك"؛ من أجل التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي، قلب هجوم النادي الأهلي المصري.

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الموقع كشف عن أن هذه الأندية، تواصلت مع وكيل أبو علي بالفعل؛ لمعرفة فرص رحيل اللاعب عن الفريق الأهلاوي، في الميركاتو الصيفي الحالي، وإمكانية إتمام الصفقة بشكل رسمي.

أبو علي البالغ من العمر 25 سنة، والمولود في الدنمارك، انضم إلى النادي الأهلي، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، قادمًا من فريق سيريس السويدي؛ وفي عقد حتى 30 يونيو 2028.

ونجح المهاجم "الفلسطيني الدنماركي"، في الظهور بشكل أكثر من رائع منذ الانضمام إلى الأهلي؛ مسجلًا 16 هدفًا وصانعًا 6 آخرين، خلال 23 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.