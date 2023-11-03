أخبار الأهلي اليوم | مهام مفاجئة لماتياس يايسله وأزمة رياض محرز

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الجمعة الموافق الثالث من نوفمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة، الموافق الثالث من نوفمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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مفاجأة غريبة في "صلاحيات" ماتياس يايسله داخل الأهلي

فجّر الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، مفاجأة من العيار الثقيل، عن "صلاحيات" المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، في النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

"رياض محرز لا يثق في نجوم الأهلي"!

اعتبر الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن موسم النادي الأهلي السعودي "انتهى"؛ بعد توديعه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكل رسمي. (طالع التفاصيل)

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حرمان وتقييد وسلب القوة .. نجوم دوري روشن يتحولون إلى مظاليم!

لا شك بأن أندية دوري روشن السعودي حاليًا تمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين، ولكن بعضهم يُعاني بسبب تعرضهم للظلم فنيًا مع أنديتهم! (طالع التفاصيل)

أريد النوم وسئمنا من قلة الاحترام .. عندما أسكت المدربون جماهير كرة القدم!

تعقد الجماهير بشكل كبير على مدربيها، من أجل تحقيق النتائج الطيبة في المباريات، ولكن في بعض الأحيان تقوم الجماهير بالهجوم على مدربيها لأسباب مختلفة، ولكن كيف تتعامل المدربين مع هذا الهجوم. (طالع التفاصيل)

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