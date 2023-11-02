"رياض محرز لا يثق في نجوم الأهلي"!

مفاجأة في علاقة رياض محرز مع زملائه في الأهلي

اعتبر الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن موسم النادي الأهلي السعودي "انتهى"؛ بعد توديعه مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، بشكل رسمي.

الأهلي خسر (1-2) أمام نادي أبها؛ ليودع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور ثمن النهائي.

وأكد عصام الدين في تصريحات لبرنامج "المنتصف"، على صعوبة تتويج الأهلي، بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي الحالي.

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وأضاف: "الراقي فريق غير متجانس؛ هو عبارة عن 3 لاعبين فقط (الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين والإيفواري فرانك كيسييه)".

وكشف الناقد الرياضي، عن أن محرز، لا يثق في زملائه بالفريق الأهلاوي، وخاصة النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار عادل عصام الدين، إلى أن محرز في كل مباراة للأهلي؛ يحاول الاعتماد على مهاراته الفنية؛ من أجل تسجيل الأهداف بنفسه، بسبب انعدام الثقة في زملائه.

جدير بالذكر أن محرز، انضم إلى الأهلي في صيف العام الحالي، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.