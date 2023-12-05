أخبار الأهلي اليوم | معاناة ماكسيمين في التدريبات وتحذيرات من تكرار "طعنة النصر"

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من ديسمبر 2023م

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ترصد النسخة العربية من موقع "GOAL" أبرز أخبار الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، الموافق الخامس من ديسمبر 2023م، وما يدور حول الفريق.

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طرح تذاكر مواجهة الرائد

أعلن الأهلي رسميًا اليوم، طرح تذاكر مواجهته أمام الرائد، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة السادسة مساء التاسع من ديسمبر الجاري، على استاد مدينةة الملك فهد الرياضية.

وتتراوح أسعار التذاكر من 30 ريال و60 و300 وصولًا لـ600، مع استثناء ذوي الهمم الذين سيكون حضورهم مجانيًا.

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فيديو | "بنغوص تقولي حركة" .. محرز يتفوق وماكسيمين يُعاني في مران الأهلي الخاص

أدى نجوم الأهلي يوم أمس تدريبًا استثنائيًا وخاصًا تم تقسيم اللاعبين خلاله إلى مجموعات، وقد بدأت التدريبات في العاشرة صباحًا واستمرت حتى المساء. (طالع التفاصيل)

فيديو | تفوق على طلاب المدارس .. فيجا ينجح في اختبار "اللغة العربية"

يبدو أن جابرييل فيجا لاعب وسط الأهلي يتأقلم جيدًا مع الأجواء في السعودية، حتى أنه استطاع اجتياز اختبار اللغة العربية بنجاح وتفوق فاق به طلاب المدارس، رغم أنه لم يصل المملكة سوى منذ مرور 3 أشهر. (طالع التفاصيل)

"تحذير من تكرار طعنة النصر" .. جماهير الأهلي تختار هدف الهلال بديلًا عن فيرمينو

اختارت جماهير النادي الأهلي السعودي، "بديل" البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024". (طالع التفاصيل)

"الآن أصبح ضالة الأهلي" .. هيثم عسيري النجم الذي حاربه الجمهور ثم عاد للبكاء عليه!

أتفقد الوضع في الوسط الأهلاوي وفي خاطري عبارة واحدة "غريب أمركم أيتها الجماهير الأهلاوية!"، الحديث هنا ليس عن وضع فني للفريق واعتراضات على بعض الأمور، لكن حديثي تحديدًا عن موقفها من اللاعب الشاب هيثم عسيري. (طالع التفاصيل)

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