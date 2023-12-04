"تحذير من تكرار سيناريو ماني" .. جماهير الأهلي تختار هدف الهلال بديلًا عن فيرمينو

جماهير الأهلي تقول كلمتها الأخيرة في الصفقة الهجومية

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اختارت جماهير النادي الأهلي السعودي، "بديل" البرازيلي روبرتو فيرمينو؛ لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2024".

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فيرمينو انضم إلى الأهلي، في صيف العام الحالي، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ إلا أنه يقدّم مستويات غير مرضية تمامًا؛ ليكون أول المرشحين للرحيل عن الفريق، في الميركاتو الشتوي.

عشاق قلعة الراقي دشنوا هشتاجًا بعنوان "#اوسيمين_مطلب_اهلاوي"، حيث اختاروا المهاجم النيجيري المتألق مع نادي نابولي الإيطالي؛ ليكون بديلًا عن فيرمينو.

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واعتبر عشاق النادي الأهلي، أن فريقهم يستحق التدعيم، مثل عملاقي الرياض الهلال والنصر؛ خاصة أنه الوحيد بين أندية صندوق الاستثمارات السعودي، الذي لا يملك هدافًا أجنبيًا.

وحذرت الجماهير الأهلاوية، من ما اعتبرته تكرارًا لسيناريو تحويل صفقة الجناح السنغالي ساديو ماني، من الراقي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مع أوسيمين.

جدير بالذكر أن أوسيمين، كان أحد أهم أهداف نادي الهلال، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ إلا أن إدارة نابولي، رفضت الاستغناء عن اللاعب وقتها؛ كما ترددت أنباء قوية، عن احتمالية محاولة الزعيم معه مجددًا؛ ليكون بديلًا عن الساحر البرازيلي "المصاب" نيمار دا سيلفا جونيور.

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