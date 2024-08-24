أخبار الأهلي اليوم | ماتياس يايسله يبرئ خالد العيسى .. وهجوم قوي ضد شركة الراقي!

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم السبت 24 أغسطس 2024

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم السبت 24 أغسطس 2024.

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"يصنع الخطورة وهو واقف" .. رياض محرز ينثر سحره أمام العروبة ويرد على اتهام أسطورة الأهلي!

رياض محرز، النجم الجزائري الذي لا يمكن للمدير الفني الألماني ماتياس يايسله، الاستغناء عنه في مباريات الأهلي، يقدم لمسات ساحرة في أول مشوار للراقي في الموسم الجديد، رغم أداء انتابه نوع من الرعونة، في مباراة العروبة. "اقرأ التفاصيل"

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"طائر مكسور الجناح وظهور رافائيل لياو السعودي" .. الأهلي غير جاهز لمنصات التتويج واسألوا العروبة!

رغم المستوى الجيد أمام عملاق الرياض الهلال، ثم الفوز على العروبة، إلا أن هُناك حقيقة يجب عدم إغفالها؛ وهي أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ربما ليس جاهزًا بعد لـ"منصات التتويج". "اقرأ التفاصيل"

"متفائل للغاية" .. يايسله يبرئ خالد العيسى من اتهام جماهير الأهلي!

وجه الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة دفاعية عن خالد العيسى، رئيس الشركة غير الربحية، بعد الاتهامات التي تلقاها من قِبل الجماهير، بشأن التأخر في إتمام الصفقات خلال موسم الميركاتو الصيفي. "اقرأ التفاصيل"

ناقد سعودي: الأهلي تديره أسوأ شركة بين الأندية .. ورسالة الجمهور الغاضب وصلت

فتح الناقد الرياضي سالم الأحمدي، النار على الشركة المديرة للنادي الأهلي السعودي، في ظل عدم اقتناعه بمستوى تدعيمات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. "اقرأ التفاصيل"

هدف سابق للأهلي والشباب .. الاتحاد يتدخل لإنقاذ مبيبما من جحيم دي زيربي

دخل المدافع الكونغولي شانسيل مبيمبا، لاعب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، دائرة اهتمام نادي الاتحاد السعودي في الأسبوع الأخيرة من ميركاتو الصيف. "اقرأ التفاصيل"

ما صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2024، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الراقي؟ "اقرأ التفاصيل"